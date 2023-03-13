指綑綁3年佔生涯9% 盧冀牙醫勿感嚴苛

政府口腔健康及牙科護理工作小組上月底首次會議，據悉政府會上主要交代本港整體牙科服務概况，尚未釐定檢討方向，業界代表等初步提出意見，料最快本年底才制定中期報告。

盧：兩年強制年期非定案

盧寵茂於無綫《講清講楚》表示，兩年強制服務年期並非定案，將隨社會需求改變。他稱計及衛生署牙醫空缺及流失率，共有近100職缺；而且培訓一名牙醫政府要投放300萬元，業界亦曾建議加強牙科生臨牀訓練，相關立法建議絕對有理據。翻查教資會資料，2021/22年度牙醫平均學生單位成本為49.4萬元，以修讀6年計即296.4萬元。

盧稱，眼見長者通宵輪候公營牙科服務於心不忍，認為政府方案反映市民訴求，又稱公眾教育、街症等也是公營牙科服務，冀社會勿因個別論點，便誤以為增加公營人手只令公務員受惠。他稱工作小組將檢討如何改善公營牙科服務範圍和對象、是否將學童牙科保健服務擴至幼稚園及中學等，但未有交代會否增加向公眾提供公營牙科服務。

口腔健康及牙科護理工作小組成員、社協幹事彭鴻昌認為，須增加公眾牙科名額並擴展範圍，建議與非牟利牙科服務合作定期檢查、補牙及基本治療等，牙醫強制服務年期可綁定在該些非牟利機構，真正幫助公眾。