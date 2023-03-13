盧寵茂：下一步研究醫生考獲專科「留耐些」

盧寵茂昨於無綫節目《講清講楚》稱，近八成醫生畢業後留在醫管局專科培訓，涉至少6年，日後會否要求接受專科培訓後「留耐些」，是下一步研究方向，政府將與醫專等業界商議。政府率先諮詢牙醫強制服務年期，被問到醫生是否也會參考牙醫，他回應稱，不同醫療專業在專業發展、人手供應和服務需求各異，不會一刀切「牙醫學醫生、醫生學牙醫」，但認為當中有可比之處。

病人組織憂醫生反彈

醫專前主席倡訂合約而非立法

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌稱，愈多醫生在公營體系服務必定愈好，但認為須提供充分理據支持。他引述政府早前稱在大學投放了大量公帑培訓醫科生，卻無交代專科培訓支出，憂慮如未能清晰解說或引起醫生反彈，更損公營醫療服務質素。

李國棟向本報表示，本港專科培訓屬在職培訓，絕大部分是在醫管局「邊做邊學」，受訓同時也會付出；他說，實際上並不多人一考取專科資格便轉投私營市場，因他們會擔心自己經驗或名聲仍不足，而且公立醫院能提供更多病例。他認為，若真的要求醫生取得專科後「回報政府」，建議以合約形式處理，在接受培訓前與醫管局簽約訂明須工作多於受訓的6年，而非立法強制，或要求完成服務年期後才頒授專科資格。

醫學會會長鄭志文稱，該會尚未獲諮詢，他稱醫生大多會考取專科，日後別無選擇下只能被綁。他稱醫生考獲專科後已30多歲，正值組織家庭之齡，如仍要強制留在醫管局，難免令人卻步。鄭亦關注強制年期，太短作用不大，過長則或太嚴苛，「會不會（透過）special registration（特別註冊）返來可能更快？」他認為不同專科不宜設不同強制年期，否則或令部分專科無人修讀，得不償失。

政府將了解護士實習或強制服務年期意見。盧寵茂昨於節目稱，現時護士採取學位制，或令部分學生畢業後未必會從事護理行業，對人手有影響，相關問題也是政府考慮範圍。