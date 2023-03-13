奉警喻不遊行 道教巡遊球場內繞圈 議員：料與兩會舉行無關 盼大型活動同步復常

原擬祈福路線深水埗至尖沙嘴

太上老君天后呂祖僅巡球場

香港道教聯合會昨日原舉行「香港道教日仙真出巡暨祈福大巡遊」，原擬路線由深水埗楓樹街遊樂場起步，沿彌敦道巡遊至尖沙嘴文化中心，出巡仙真包括太上老君、天后、呂祖等（見另稿）。道聯會總幹事陳國鏗表示，半年前已向警方申請「不反對通知書」，其間與警方一直保持溝通，直至上星期雙方就巡遊安排開會時，警方表示經風險評估後，建議大會將遊行改為集會。陳續稱，聯合會當時已盡量配合警方要求，包括即日開會商議，翌日已決定改為集會。問及未能舉辦遊行會否可惜，陳笑言道教強調包容精神，故不會覺得可惜。

未申請通知書 決定改辦集會

警：主辦單位通知 球場內巡遊

警方回覆稱，與主辦單位一直保持溝通，指主辦單位3月8日通知警方，把巡遊改在楓樹街球場內。警方會因應風險評估結果，對公眾活動採取相應措施。

據了解，警方接獲申請後一直與主辦單位就巡遊安排保持溝通，直至上周雙方再開會討論，當時尚未批出不反對通知書，其後主辦單位決定改辦集會，即毋須申請通知書，警方則繼續部署警力在集會附近一帶戒備。本報記者昨日現場所見，警方在楓樹街球場四周部署大量警力，球場出入口及鄰近街道均有軍裝警員及機動部隊警員看守或巡邏。根據《公安條例》，宗教目的公眾集會毋須通知警方，但如計劃舉行以宗教為目的，達30人以上的遊行則須通知警方。

民政及青年局副局長梁宏正及多名議員出任昨日活動嘉賓，出席的新民黨議員容海恩表示，相信變動與北京兩會無太大關係，並指本港能否恢復大型公眾活動要視乎警方考慮，例如保安及執法等方面。她表示社會逐漸復常，應容許舉辦大型公眾活動，讓市民有機會表達意願及宣傳。

鄧家彪：總好過疫情什麼都搞不得

工聯會議員鄧家彪稱樂見主辦方及多個道教團體努力表演，並精心準備服飾，以宣傳道教文化及傳統。至於有否需要將巡遊改為集會，鄧家彪表示警方「會留意及評估團體的性質」，料仍需一段時間評估大型公眾活動風險，但「總好過之前疫情什麼（活動）都搞不得，或者要在室內進行」，並預料社會逐漸復常加上政府有意宣傳「開心香港」活動，未來很快便可恢復舉辦各類大型公眾活動。

婦女勞工協會原定本月5日在灣仔舉行爭取婦女權益遊行，並已獲發不反對通知書，惟遊行前一晚突然宣布取消，其後發表聲明解釋，指警方曾多次約見，該會已竭力為落實行動而修訂協議，然而結果不能如願。