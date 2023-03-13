港聞

港聞二

奉警喻不遊行 道教巡遊球場內繞圈 議員：料與兩會舉行無關 盼大型活動同步復常

【明報專訊】繼早前婦女勞工協會宣布取消遊行後，香港道教聯合會原定昨日（12日）在九龍區舉行的大巡遊亦取消。警方在女工協會遊行宣告取消遊行後，與道教聯合會代表開會，「建議」取消宗教巡遊。道教聯合會昨日把巡遊改為在球場內繞圍集會。有立會議員認為，巡遊取消與北京舉行兩會無關，但期望隨社會逐步復常，大型公眾活動可恢復。

原擬祈福路線深水埗至尖沙嘴

太上老君天后呂祖僅巡球場

香港道教聯合會昨日原舉行「香港道教日仙真出巡暨祈福大巡遊」，原擬路線由深水埗楓樹街遊樂場起步，沿彌敦道巡遊至尖沙嘴文化中心，出巡仙真包括太上老君、天后、呂祖等（見另稿）。道聯會總幹事陳國鏗表示，半年前已向警方申請「不反對通知書」，其間與警方一直保持溝通，直至上星期雙方就巡遊安排開會時，警方表示經風險評估後，建議大會將遊行改為集會。陳續稱，聯合會當時已盡量配合警方要求，包括即日開會商議，翌日已決定改為集會。問及未能舉辦遊行會否可惜，陳笑言道教強調包容精神，故不會覺得可惜。

未申請通知書 決定改辦集會

警：主辦單位通知 球場內巡遊

警方回覆稱，與主辦單位一直保持溝通，指主辦單位3月8日通知警方，把巡遊改在楓樹街球場內。警方會因應風險評估結果，對公眾活動採取相應措施。

據了解，警方接獲申請後一直與主辦單位就巡遊安排保持溝通，直至上周雙方再開會討論，當時尚未批出不反對通知書，其後主辦單位決定改辦集會，即毋須申請通知書，警方則繼續部署警力在集會附近一帶戒備。本報記者昨日現場所見，警方在楓樹街球場四周部署大量警力，球場出入口及鄰近街道均有軍裝警員及機動部隊警員看守或巡邏。根據《公安條例》，宗教目的公眾集會毋須通知警方，但如計劃舉行以宗教為目的，達30人以上的遊行則須通知警方。

民政及青年局副局長梁宏正及多名議員出任昨日活動嘉賓，出席的新民黨議員容海恩表示，相信變動與北京兩會無太大關係，並指本港能否恢復大型公眾活動要視乎警方考慮，例如保安及執法等方面。她表示社會逐漸復常，應容許舉辦大型公眾活動，讓市民有機會表達意願及宣傳。

鄧家彪：總好過疫情什麼都搞不得

工聯會議員鄧家彪稱樂見主辦方及多個道教團體努力表演，並精心準備服飾，以宣傳道教文化及傳統。至於有否需要將巡遊改為集會，鄧家彪表示警方「會留意及評估團體的性質」，料仍需一段時間評估大型公眾活動風險，但「總好過之前疫情什麼（活動）都搞不得，或者要在室內進行」，並預料社會逐漸復常加上政府有意宣傳「開心香港」活動，未來很快便可恢復舉辦各類大型公眾活動。

婦女勞工協會原定本月5日在灣仔舉行爭取婦女權益遊行，並已獲發不反對通知書，惟遊行前一晚突然宣布取消，其後發表聲明解釋，指警方曾多次約見，該會已竭力為落實行動而修訂協議，然而結果不能如願。

相關字詞﹕集會 道教日

上 / 下一篇新聞

丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
拆局：展權力集中 保政治穩定
拆局：展權力集中 保政治穩定
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
8專委會名單通過 人大今閉幕
8專委會名單通過 人大今閉幕
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求
嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
中國憲政架構圖
中國憲政架構圖
醒獅點睛 簪花掛紅 仙真出巡 市民圍觀
醒獅點睛 簪花掛紅 仙真出巡 市民圍觀
盧寵茂：下一步研究醫生考獲專科「留耐些」
盧寵茂：下一步研究醫生考獲專科「留耐些」
指綑綁3年佔生涯9% 盧冀牙醫勿感嚴苛
指綑綁3年佔生涯9% 盧冀牙醫勿感嚴苛
簡屋用2014環評 政府：委顧問證有效 瀕危鳥棲攸壆路選址旁 稱施工影響非「無法克服」
簡屋用2014環評 政府：委顧問證有效 瀕危鳥棲攸壆路選址旁 稱施工影響非「無法克服」
碼頭工潮10年 團結難如昔 工友「握手都驚」 工會「由零開始」
碼頭工潮10年 團結難如昔 工友「握手都驚」 工會「由零開始」
歐盟指支聯案證箝自由 外交公署斥譭港法治
歐盟指支聯案證箝自由 外交公署斥譭港法治
鄧燕娥妹何俊仁弟 涉妨礙司法准保釋
鄧燕娥妹何俊仁弟 涉妨礙司法准保釋
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三
資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三
港AI超算中心顧問招標 資科辦：反應理想
港AI超算中心顧問招標 資科辦：反應理想
醫護談竹篙灣搏疫 關閉雖感觸「但係好事嚟」
醫護談竹篙灣搏疫 關閉雖感觸「但係好事嚟」
密斗車彎位撞欄 車頭懸空險墜坡 司機乘客一度受困
密斗車彎位撞欄 車頭懸空險墜坡 司機乘客一度受困
博愛護士送藥觸電 電線切口齊院方報警
博愛護士送藥觸電 電線切口齊院方報警
大灣區GBA專題：蔡冠深：籌劃領外國政商訪灣區 「乘外資回華 港可1年追3年」
大灣區GBA專題：蔡冠深：籌劃領外國政商訪灣區 「乘外資回華 港可1年追3年」
大灣區GBA專題：看好現代服務業北上 配合「高質量發展」
大灣區GBA專題：看好現代服務業北上 配合「高質量發展」
大灣區GBA專題：幼子南沙助港青「開荒」 盼高鐵多經慶盛
大灣區GBA專題：幼子南沙助港青「開荒」 盼高鐵多經慶盛
大灣區GBA專題：倡回鄉證待遇如內地身分證 全國可拍卡入高鐵
大灣區GBA專題：倡回鄉證待遇如內地身分證 全國可拍卡入高鐵
市面12「可降解」傘袋 檢測揭難降解回收 環保站半數稱可降解塑膠「不可回收」
市面12「可降解」傘袋 檢測揭難降解回收 環保站半數稱可降解塑膠「不可回收」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】廢木芝用 Y‧PARK × 種植場
【Emily】廢木芝用 Y‧PARK × 種植場
【Emily】主動公布 那打素牀頭燈組件鬆脫移位
【Emily】主動公布 那打素牀頭燈組件鬆脫移位
【Emily】屠海鳴蔡加讚李民斌 做政協專委會副主任
【Emily】屠海鳴蔡加讚李民斌 做政協專委會副主任
【Emily】一比一劣居房 社協推「侷住體驗館」
【Emily】一比一劣居房 社協推「侷住體驗館」
【Emily】財委會主席：批款唔係議員「業績」
【Emily】財委會主席：批款唔係議員「業績」
【Emily】張國鈞訪歐推銷香港「有成果」
【Emily】張國鈞訪歐推銷香港「有成果」