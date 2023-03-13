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2023年3月13日星期一
港聞一
丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
人行長財長「超齡」留任 分析：經濟政策穩定為首
拆局：展權力集中 保政治穩定
履職涉閩浙皖 鄭柵潔掌發改委
8專委會名單通過 人大今閉幕
採訪手記：內媒採訪兩會也難嗎？
傳丁薛祥掌港澳事務 馬逢國：不論誰人主管 政策不大變
嚴懲足壇假賭黑 重構「三大球」生態 體總局長：男足亂象叢生 不符黨和人民要求
駁外貿斷崖跌 統計局：中國仍是第一貿易國
京郊「未來之城」 試乘「無人駕駛」的士
滬台聯副會長：冀兩岸以文促融
馮丹：推國產存儲技術 根本解決「卡脖子」
桃花初綻 京民河堤拍春日寫真
中國憲政架構圖
奉警喻不遊行 道教巡遊球場內繞圈 議員：料與兩會舉行無關 盼大型活動同步復常
醒獅點睛 簪花掛紅 仙真出巡 市民圍觀
盧寵茂：下一步研究醫生考獲專科「留耐些」
指綑綁3年佔生涯9% 盧冀牙醫勿感嚴苛
簡屋用2014環評 政府：委顧問證有效 瀕危鳥棲攸壆路選址旁 稱施工影響非「無法克服」
碼頭工潮10年 團結難如昔 工友「握手都驚」 工會「由零開始」
歐盟指支聯案證箝自由 外交公署斥譭港法治
鄧燕娥妹何俊仁弟 涉妨礙司法准保釋
廚餘新出路 可製清潔劑化妝品牙膏
廚餘處理具地域性 跨境運作不太可行
資科辦：人才足 建超算中心此其時 指港創科人口增至4.5萬 AI論文引用全球第三
港AI超算中心顧問招標 資科辦：反應理想
醫護談竹篙灣搏疫 關閉雖感觸「但係好事嚟」
密斗車彎位撞欄 車頭懸空險墜坡 司機乘客一度受困
博愛護士送藥觸電 電線切口齊院方報警
大灣區GBA專題：蔡冠深：籌劃領外國政商訪灣區 「乘外資回華 港可1年追3年」
大灣區GBA專題：看好現代服務業北上 配合「高質量發展」
大灣區GBA專題：幼子南沙助港青「開荒」 盼高鐵多經慶盛
大灣區GBA專題：倡回鄉證待遇如內地身分證 全國可拍卡入高鐵
市面12「可降解」傘袋 檢測揭難降解回收 環保站半數稱可降解塑膠「不可回收」
尊子漫畫
【Emily】廢木芝用 Y‧PARK × 種植場
【Emily】主動公布 那打素牀頭燈組件鬆脫移位
【Emily】屠海鳴蔡加讚李民斌 做政協專委會副主任
【Emily】一比一劣居房 社協推「侷住體驗館」
【Emily】財委會主席：批款唔係議員「業績」
【Emily】張國鈞訪歐推銷香港「有成果」
中國憲政架構圖
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【明報專訊】（請看附圖）
（2023全國兩會）
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丁薛祥領銜 4副總理均「新面孔」 習家軍色彩濃 學者：「黨強政弱」新人緊隨習指示
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【Emily】一比一劣居房 社協推「侷住體驗館」
【Emily】財委會主席：批款唔係議員「業績」
【Emily】張國鈞訪歐推銷香港「有成果」
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