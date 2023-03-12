靈實裝修鑿穿氧氣喉 4病人轉房 威院被揭1月墜石屎 院方：有通報總部

靈實：已呈醫局 促承建商交報告

靈實醫院公布，昨早約11時有裝修工人疑意外鑿穿主座大樓的氧氣喉管，影響病房氧氣喉管的氧氣濃度，院方隨即安排修補喉管裂口，並調動氧氣樽，確保病人供氧不受影響；為安全起見，已安排4名需高濃度輸氧的病人轉房，無病人的病情因事故受影響。院方表示十分關注事件，已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報。

院方昨晚9時表示經搶修後，為病人提供的氧氣流量已回復正常水平。醫院已即時暫停有關裝修工程，並要求承建商就事件提交調查報告。

看圖則及用超聲波

工程師：鑿牆一般先了解結構

卜國明向本報表示，一般而言，業界會先透過圖則了解需鑿開牆壁的內部結構，而醫院牆壁有不同喉管，相信圖則會標明氧氣喉等重要設施位置。他說業界普遍不會貿貿然鑿牆，動工前一般會先找出喉管的「一頭一尾」確認走向，或用超聲波探測儀等確認喉管位置才會「大手鑿牆」，惟部分舊建築的圖則未必準確，現階段難以估計事故原委。

威院：墜石屎非臨牀範圍

另外，Instagram帳戶「HA no secrets」昨午發布照片，可見威爾斯親王醫院婦產科某房間座位上方，有石屎擊穿假天花墜下，碎片散落一地。威院回覆查詢時確認事件，表示今年1月26日接獲同事通知，醫院特別大樓8樓婦產科一個多用途室有天花石屎物料掉落地上，事發地點並非臨牀範圍，事件中無病人或職員受傷。院方表示十分關注事件，事發當日已透過「早期事故通報系統」通報，該院的設施管理組隨即維修及作相關檢查，並於兩日後完成相關工作，並確認樓宇結構安全。連同上述事件，公立醫院上周共公布6宗假天花或石屎墜下事件，其中5宗均由社交媒體或媒體揭發。