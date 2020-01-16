油麻地暴動暫最重判刑 不認罪9人囚61至64月 另案11人囚51至55月 「阻嚇高於更生考慮」

首案10名被告為黃權龍（25歲，現年，下同）、高晞朗（21歲）、林君悅（學生；19歲）、林子浩（33歲）、李沛翹（28歲）、馬奕熙（22歲）、彭大展（29歲）、宋博通（33歲）、鄧永明（25歲）及董浩霖（27歲）。年紀最小的被告林君悅開審前承認暴動罪，區院暫委法官鄭紀航考慮其年紀，接納教導所報告建議，遂判處入教導所。

同案年紀最小女生入教導所

宋博通及鄧永明分別因攜帶縮骨遮和望遠鏡，被指參與程度較高，因此鄭官以監禁5年6個月為兩人的量刑起點；其餘7人量刑起點監禁5年3個月。鄭官另考慮眾被告在審訊中同意控方大部分案情，節省法庭時間，酌情為各人減刑兩個月，最終9人判囚61至64個月。

另一區院案件移師至西九龍裁判法院處理，被告為陳建熹（21歲）、陳子健（26歲）、鄭浩麟（28歲）、鄭偉傑（27歲）、張浩然（27歲）、張元山（26歲）、周明摯（45歲）、方淦輝（27歲）、馮天程（24歲）、何焯銘（37歲）及何仲玹（25歲）。區院暫委法官徐綺薇指各被告逗留暴動現場，助長示威者氣焰，必須從嚴處理，故刑罰的阻嚇力須遠高於更生的考慮，以57個月為量刑起點；另因11名被告均沒刑事定罪紀錄，酌情減刑3個月，終判監51至55個月，其中患有末期腎衰竭的被告再獲酌情扣減3個月至51個月（見另稿）。

辯方引輕判案例 官指脫離現實

辯方於庭上引用一名大專生被判囚38個月的理大暴動案件，冀法官判處較輕刑期。徐官不接納建議，批評該提議完全脫離現實，低估本案嚴重程度。徐官指案發現場靠近民居，示威者投擲汽油彈釋出的濃煙和刺鼻氣味湧入大廈，被告雖沒配戴裝備和攻擊性武器，但知悉現場危險，仍穿著黑衣留守，其行為助長示威者氣焰，必須從嚴處理。

此外，鄭浩麟和馮天程分別因管有1包及3包索帶，被控意圖使用或導致或准許他人使用索帶以損壞財產罪，被裁定罪成。徐官就此罪判兩名被告監禁3個月，其中一個月與暴動罪分期執行，共判囚55個月。

明報記者

（反修例風暴）