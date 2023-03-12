消防巡地盤3年零檢控 議員促加強執法

消防顧問：未出事難揸得緊

倡改承建商聘消防工程師認證

消防顧問梁錦得表示，消防巡查時通常會實測裝置，惟「未出事時難以揸得好緊」，加上地盤建築期一般18至24個月不等，蒐證及與相關部門協調需時，認為實際檢控的操作有難度。他指消防人員平日巡查範圍廣，由工廠、樓宇至建築工地均涵蓋，在處方人手不足情况下，建議消防成立專責小組負責巡查地盤；或改為承建商自費聘用合資格的消防工程師認證和提供意見。

議員着檢討消防泵指引有否「漏招」

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓稱已致函消防處反映，地盤在完工前數月使用大量裝修材料，當中不乏易燃物品，着處方加強突擊巡查，以增強阻嚇力。議員梁文廣舉例說，現時建築工地的防火安全指引要求承建商為30米高以上的樓層安裝消防泵，但未有提及數量，建議處方檢討指引有否「漏招」，避免日後重現「上面燒緊，樓下仲開緊泵」的情况。

尖沙嘴郵局服務暫遷九龍中央郵局

受是次火警影響，郵政署本月3日公布尖沙嘴郵局服務須暫停。署方日前回覆稱，涉事郵局候領的郵件已轉往九龍中央郵局供領取，並透過電郵和短訊等，通知共約3000名收件人或信箱租用人相關安排；而昨日（11日）起九龍中央郵政局周六的營業時間會延長至下午6時，並會在可行情况下盡快恢復尖沙嘴郵局服務。署方表示，截至上周四（9日）共接獲365宗查詢，已按情况解釋及跟進。