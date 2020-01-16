非法斬土沉香涉230萬元 12內地人被捕8控串謀盜竊

至少13棵樹被斬 料集團策劃

警方水警總區刑事部（行動）總督察歐陽基表示，近日接獲漁農自然護理署轉介及市民報案，指南丫島多處有土沉香遭非法砍伐。水警總區重案組經調查後，相信有集團經策劃及分工，在2月4日至3月10日期間犯案。目前已發現13棵樹被砍伐，損失總額暫為230萬元，被砍伐的總數仍在點算。警方指出，土沉香所處地點一般為叢林深處，行山客不會途經，犯人會自己開路入林，避人耳目，有土沉香樹幹原獲漁護署以鐵欄保護，惟仍遭破壞。

漁署稱將探討改善圍欄設計

警方在3月2至10日，在中環、沙田、南丫島及羅湖口岸以「串謀盜竊」拘捕11名內地男子及1名內地女子（27至55歲），各被捕者相識，持有效證件來港，分別報稱商人及在餐廳工作等。其中8人已被起訴及提堂，將於4月14日再訊，其餘4人被扣查。歐陽基稱，沉香有藥用價值，亦可作香料，每公斤可售6至20萬元不等，會再調查集團是否有人操縱及其銷售途徑，包括與內地當局作情報交流。

漁護署表示已派員視察部分受損土沉香樹，並塗上防真菌樹漆處理傷口抑制沉香形成，從而減少非法砍伐。該署亦正安排視察其餘受損土沉香樹，確保公眾安全，另會探討改善現有圍欄設計，防止砍伐。