擬重推投資移民 陳茂波稱資金要求數千萬

陳茂波在有線新聞節目《有理有得傾》表示，年內推出的「資本投資者入境計劃」，目標是吸引資金將較上次每宗申請要求的1000萬元多幾倍，其中部分資金需投資在創科等特定產業。

料年內推 正研細節

部分資金需投資創科等特定產業

至於計劃會否如同鄰近地方的做法，陳說本港正為家族辦公室提供稅務優惠，認為本港十分國際化，而且金融市場深度和闊度拋離其他地區，相信本港有綜合競爭力。

陳又說，本港月底將舉辦高峰論壇，屆時有逾百個頂級的家族辦公室、約300至400人參與，形容是區內盛事。他認為論壇可令這些資產擁有人親身來港感受，可以吸引他們落戶。

稱不會為專門基建項目發債

此外，政府計劃於未來5年每年發行650億元基建及綠色債券，其中首批基建債券有望今年發行。陳茂波表示，由於未來將有涉及鐵路、公路及造地等項目，需確保有足夠現金流，以按時及盡快完成項目，惟由於每個項目都有特殊性及時間性，若為專門項目推出債券，未必最有效益，且發債亦需留意時間及規模。他預計至2027/28年度，發債額將佔本地GDP約9.5%，屬非常安全水平。他強調本港發展毋須依靠發債。

談及近日旺角洗衣街地皮中標價遠低於市場估算，陳茂波說商業地價一般較住宅地低，且今次涉及的並非單純商業項目，發展商需同時負責興建社福設施。

陳稱，政府每次招標都由地政總署一組測量師作獨立評估，以訂出底價，制度嚴謹。他形容當局不會因市場短期波動而打亂賣地計劃。