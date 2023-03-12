指鄧燕娥勾結外力案搜屋前取走文件 涉妨礙司法 國安拘鄧燕娥妹、何俊仁弟

警方表示，國安處昨在港島拘捕一名63歲女子及一名65歲男子，涉嫌串謀妨礙司法公正。調查顯示兩名被捕人日前涉嫌在警方持法庭手令搜查一處所之前，取走與一宗「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件有關的證物，企圖阻礙警方的調查。據了解，兩人凌晨獲准保釋。

鄧燕娥准20萬元保釋

稱從事勞工權益工作 被捕「莫名其妙」

鄧燕娥昨午約1時步出警察總部，她稱警方懷疑她「勾結外國勢力」，惟自己一直以來的工作與勞工權益、工人組織及工會有關，不解為何會被指犯法及危害國家安全，也沒有料到回港會被捕，對此感「莫名其妙」。她表示，上周四到赤柱監獄探望李卓人後被捕，「探完一出嚟就被警察搶電話、拘捕，都嚇一跳」，目前獲准以20萬元保釋，護照、電話、所有提款卡及信用卡被扣起，須於本周五（17日）再報到。她相信李卓人可從新聞得知自己被捕消息，稍後會繼續探望李卓人，並感謝大家關心。被問到被捕是否與職工盟有關，鄧稱「（警方）無講過」。

被捕涉職工盟否 鄧：無講過

前職工盟主席黃迺元、副主席鄧建華、司庫鍾松輝及鄧燕梨等親友昨早近11時到警察總部外守候，黃迺元向本報稱，「無咩心情，希望娥姐（鄧燕娥）無事」。鄧燕娥步出警總時，大批傳媒包圍拍攝，眾人其後一同離開，並合十請記者暫停追訪。據了解，鄧燕梨及何俊麒昨早曾到灣仔警察總部為鄧燕娥處理保釋手續，其後在警總被捕。

至昨晚9時許，鄧燕娥返回灣仔警察總部了解，並為胞妹帶來一件外套。她稱暫時未能接觸胞妹，未知其情况，現時有律師協助。

鄧燕梨為前職工盟培訓中心行政總監，亦是「食德好」創辦人，「食德好」屬非牟利組織「喜動社區發展網絡」旗下項目，為香港首個社區食物回收環團，推動回收剩食予基層人士及「全民惜食」，協助解決本地廚餘問題。她亦是黃金時代基金會的籌備委員會成員，基金會旨在推動智齡城市在亞洲的發展。

何俊麒為執業律師，專長民事及商業訴訟與刑事法等，現為「何謝韋律師事務所」合伙人。2000年起曾連續3屆代表民主黨當選中西區東華選區區議員，其後2011年起連續兩屆敗給民建聯蕭嘉怡。他現為「梁文森有限公司」董事，該公司在中環以「碗屋日本料理」經營餐廳。另為「東泰投資有限公司」的公司秘書。

23歲女涉煽動分裂國家准保釋

另外，警方在上周四公布鄧燕娥被捕時，一同公布另一名23歲女子涉煽動分裂國家被捕，該女子亦已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

明報記者

（港區國安法）