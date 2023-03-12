控方促保釋條件增不得受訪 官拒絕

官：案已審結 有何基礎阻發言？

辯方昨於庭上表示，鄧岳君和徐漢光上周五（10日）已申請上訴，出庭自辯的鄒幸彤亦稱擬提上訴，3人同申請保釋等候上訴。代表控方的署理助理刑事檢控專員張卓勤表示，法庭須按照國安法42條的條件考慮批准保釋，即法庭須有充足理由相信被告不會繼續實施危害國安的罪行；他又建議增加不得接受傳媒訪問、不得干犯任何可被視為違反任何刑事罪行等保釋條件，亦反對撤銷俗稱「9P」的保釋報道限制。

另反對撤保釋報道限制 官：沒必要

羅官則認為本案情况沒有改變，毋須更改保釋條件或拒絕保釋，而各被告早前獲准保釋時已撤銷「9P」，本案現已審結，更無必要限制報道。控方重申本案仍有可能重審。羅官最終批准被告以原有條件保釋，亦撤銷「9P」。

（港區國安法）