支聯會拒交資料 3前常委囚4.5月 官指判刑須反映護國安決心 鄒幸彤：捍衛真相絕不屈膝

3人准保釋候上訴 鄒放棄保釋

鄒幸彤昨讀出在獄中撰寫的英文求情陳辭，重申支聯會並非外國代理人，法庭判刑「等同於懲罰捍衛真相的人」，而真相是當局將對公民社會宣戰「偽裝成維護國家安全」。她又強調，支聯會捍衛天安門屠殺的真相已超過30年，明白向當權者講真話的代價，「我們一早準備好負上代價」，當局現在正是要求支聯會卑躬屈膝、出賣原則，「而我們以行動回應：Never（絕不）」。

鄒說絕不會向當局投降，「而是繼續以真相抵抗謊言、尊嚴抵抗屈辱」，不論在街上、法院、獄中都會繼續對抗不公義，「這是我們在這稱之為家的城巿裏要打的仗」。她最後補充，相比起外國代理人，政權「是頭更危險的野獸」，而國民無責任馴服這頭「威脅世界的野獸」，重申裁判官「可以懲罰我們的不服從，但當運用權力是基於謊言，生而為人我們只能不服從」。

官三度打斷鄒 促停表達政見

鄒：本案源於政治行動

羅官三度打斷鄒幸彤，強調法庭不是表達政見的場所，要求鄒只就「純粹法律議題」陳辭。控方亦稱鄒的發言「不恰當」，希望她修改。鄒反駁本案源於政治行動，「將法律和政治議題分開只是自欺欺人」，自言陳辭全與案有關，反問「我不明白何謂純粹法律議題」，最終斷續完成陳辭。

稱被告因被隱去的組織而定罪

辯方：情况特殊 任大狀40年未見

辯方資深大律師戴啟思求情稱，現年55歲的鄧岳君從事銀行業，現已退休，依賴積蓄過活，自1990年代尾擔任支聯會義工；退休教師徐漢光現年74歲，有心臟毛病，要定期覆診，除了幾乎自支聯會成立以來擔任常委，亦在教協服務多年。戴啟思說，法庭基於支聯會是一個「不知名外國組織的代理人」而定罪，而該組織身分被隱去，情况特殊，自言「擔任大律師40多年來從未遇過」，難以判斷支聯會與該組織的關係有多緊密，或該組織是否與中國關係友好，形容控罪較為「技術性」而非被告犯下「邪惡」的行為，基於未能證明支聯會與該組織的關係，應判斷本案沒有出現任何潛在或實際上對國安的威脅。

官：任何阻取資料行為均瓦解偵查

羅官判刑時說，國家安全對公眾利益及整個國家至關重要，判刑必須反映法律維護國安的決心，對公眾釋出重要信息，顯示不會包容任何違法行為。他又強調本案控罪來自國安法實施細則附表5，立法原意是防止和偵查危害國安罪行，核心是取得「資料」，任何阻礙取得資料的行為均會令偵查「瓦解」。

羅官又說，各被告合謀行事，一同商討並高調召開記者會宣布決定，一同向警務處長發公開信拒絕交資料，採納判囚4個半月為起點，因沒有其他求情因素，最終判3人入獄4個半月。

支聯會5名時任常委鄒幸彤、梁錦威、鄧岳君、陳多偉、徐漢光被控本案的「沒有遵從通知規定提供資料罪」，最高刑罰是監禁半年、罰款10萬元。梁錦威、陳多偉早前認罪，羅官同樣以入獄4個半月為起點，認罪後減刑至3個月，兩人已刑滿出獄。

【案件編號：WKCC 3633/21】

明報記者

（港區國安法）

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