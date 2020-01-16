望東灣植被遭剷 規劃署「未能執法」 新例倡可執管未納「發展審批」地 設「劃線日」環團憂難追溯

發展局稱，為堵塞該漏洞，政府建議將一些面對發展壓力和具生態價值地方納入規管，令規劃署享執法權力。但有環團發現，新措施下設「關鍵日期」（2022年12月9日），例如望東灣在此前已破壞，當局或已無法執法，憂慮劃線做法變相放生指定日期前破壞行為。

明報記者 馬耀森

本報記者上周一（6日）到望東灣觀察，發現荒廢多年的香港青年旅舍旁有大片土地正平整，植被遭剷去，露出泥土，估計達1.5公頃，現場擺放了一部挖泥車及搭建了兩個帳蓬，當日未見有人動工。

多屬私地 曾申建龕不獲批

翻查資料，工地範圍為綠化地帶，大部分為私人地，當中部分臨海土地，過去有發展商提出申請改劃用途興建骨灰龕但不獲批。守護大嶼聯盟過去一直跟進當地申請興建骨灰龕，該組織抽查最近平整土地範圍內一幅土地，發現由仁展有限公司持有，與過去10多年申請興建骨灰龕場的公司名稱相同。

守護大嶼聯盟表示，已去信地政總署反對附近兩項短租申請，包括在青年旅舍營運永續生活體驗與自然教育中心，以及旅舍對出一幅較小土地設立及營運休閒及康樂營，原因是當地交通不便，對營運有一定限制，另聯盟稱申請內容未有提及營運方式及可容納人數，透明度不足，難以評估對環境影響，再加上申請地點是綠化地帶，當地規劃意向是「保護現有草木茂生的山坡和其他天然景物」，認為應先向城規會申請，若獲批再向地政總署申請租用該兩幅地。長春社則擔心當地未來承受更大規模發展壓力，影響當地生態。

發展局回覆查詢稱，《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》賦予發展局長新權力，可將一些正面對發展壓力和具生態價值的地方指定為「受規管地區」，使規劃署有權執管違例發展。

翻查資料顯示，有關法例修例去年12月二讀，尚待通過。

局方：界定「關鍵日」前用途 成執法證據

發展局稱，根據法律意見，須界定何謂「現有用途」，以及考慮日後執法的有效性，政府參考了1991年「中期發展審批地區」做法，將「關鍵日期前用途」界定為草案刊憲當天前已存在的用途，使規劃署能在當天有系統地記錄「受規管地區」的情况（包括航拍及實地調查），為日後執法及檢控工作提供堅實可靠證據。換言之，《條例草案》獲通過後，規劃署可就2022年12月9日之後出現在「受規管地區」的違法發展（也包括2022年12月9日後至草案通過前出現的用途）採取執管行動。

環團稱修例好事 倡可追溯

守護大嶼聯盟召集人謝世傑指出，南大嶼一直未有發展審批地區圖覆蓋，多年來當地有多個地點被破壞，部門卻無法執法，他認為當局願立法堵塞漏洞是好事，但設下的「關鍵日期」，擔心變相放生之前破壞行為。長春社公共事務經理吳希文認為，新措施只能「止血」，但無法取締關鍵日期前破壞行為，以望東灣為例，環團最近才發現當地大量樹木被砍，「如果是去年12月9日前已開始破壞，但今年才斬樹，是否仍可執法？」他認為當局應趁今次修例加入其他措施，可追溯一些更早的土地破壞行為。

（城市保育）