陳健波：收棕地農地 不會快過填海

對於坊間認為對比人工島，政府應優先考慮收回棕地及農地發展，陳健波稱收地涉及賠償及安置等事宜，不會比填海更快提供土地。他又說，人工島開支涉及約5800億元開支，分開20年發展，每年平均開支約300億元，開支不算多，認為人工島有助增加本港土儲。

稱近10年工程開支少預算一成

陳表示，有關項目或採用發行債券、用鐵路加物業模式和公私營合作等模式發展。他補充，根據政府提交立法會的文件，過去10年工程預算額是1690億元，但實際開支是1510億元，比核准預算少一成，認為政府確實有控制開支。

倘海平面升 工程師：加高海堤

此外，坊間亦質疑人工島或會出現「飄移」的問題，香港工程師學會長卜國明於《政經星期六》回應稱，過往港珠澳大橋香港口岸人工島曾被發現填海土地向外伸延，人工島受壓移動是正常情况。他強調，本港有眾多填海經驗，過往不存在「爛尾」情况，認為社會毋須擔心。

談及若日後氣候暖化，海平面上升會否危及人工島，卜國明稱可透過提高海堤的高度解決問題，同時在海邊預留一定空間，興建緩跑徑，避免大廈與海邊距離太近。他又舉例，擔心灣仔、吐露港等低窪地區將來更易出現水浸情况。