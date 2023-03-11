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三跑貪案多4工頭被控 涉29罪

【明報專訊】廉署昨日就機場三跑工程貪污案再落案起訴4人，累計控告21人。4名分判商前「工頭」涉向約40名索具裝配工、紮鐵工及木工，索取及收受非法回佣共約43萬元，協助對方獲分判商聘用，被控「代理人接受利益」等29項罪名。各人獲准保釋，下周二（14日）在西九龍裁判法院答辯。

62歲被告廖賢民是德鑄工程前索具裝配工人「工頭」，涉於2020年8月至2021年3月期間串謀另一「工頭」及多名工人，使他及該「工頭」從29名工人接受非法回佣約23萬元。51歲被告王曦是德鑄前紮鐵工「工頭」，涉於2020年3月至2021年7月期間分別串謀4名紮鐵工，接受對方非法回佣共約12萬元，再分別從其中兩名紮鐵工接受1000元，及索取55個工作天的非法回佣。王又涉從另一紮鐵工接受非法回佣1300元。

40歲被告葉應藍亦是德鑄前紮鐵工「工頭」，涉於2020年9月至2021年3月期間，從一名紮鐵工及一名雜工分別收取非法回佣逾5.5萬元及3900元。至於62歲被告莫伯祥是德鑄前木工「工頭」，涉於2021年6月至2022年3月期間，向兩名木工索取每個工作天200元至400元非法回佣，及從其中一名木工接受非法回佣約2萬元。4名前「工頭」被控20項代理人接受利益罪、5項串謀使代理人接受利益罪，及4項代理人索取利益罪。

相關字詞﹕代理人索取利益罪 串謀使代理人接受利益罪 代理人接受利益 廉署 機場三跑

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