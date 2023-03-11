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港聞二

政府稱按牙醫業界意見增實習 牙管會：2019年交建議無探討

【明報專訊】政府正就修訂《牙醫註冊條例》的立法建議諮詢，而「因應牙醫專業界別意見」，醫衛局建議要求本地牙科畢業生實習一年後才能正式註冊，以加強畢業生臨牀工作經驗。牙醫管理委員會回覆本報查詢時表示，歡迎任何有助保障病人權益和維護公眾對牙科專業信心的措施，另稱2019年曾就修例向前食衛局長提交建議，當時並未有「就實習及公共服務要求作出探討」。

牙管會回覆查詢時表示，2019年的建議旨在確保監管架構與時並進、提升業界的專業水平，當時並未有就實習及公共服務要求作出探討。該會補充，不少國家或地區亦要求牙科畢業生註冊前完成實習、本地醫科畢業生也有相關要求，認為註冊前的實習工作能讓牙科畢業生累積及擴闊更多臨牀經驗，面對不同工作環境。本報向醫衛局查詢，局方因應業界哪名持份者提出新增實習期、牙管會2019年後曾否提出相關建議，局方回覆稱政府一直與各醫療專業密切溝通，現仍就建議諮詢相關持份者。

另外，政府正展開新一輪醫療人力推算，立法會衛生事務委員會委員陳凱欣質疑，過往報告推算或不準確。醫衛局長盧寵茂稱，相關推算猶如天氣預測，難有「百分百完美」模式，強調有差別不等同有出錯；又稱今次推算模型已改善，另有委託醫管局提供技術支援。

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