政府稱按牙醫業界意見增實習 牙管會：2019年交建議無探討

牙管會回覆查詢時表示，2019年的建議旨在確保監管架構與時並進、提升業界的專業水平，當時並未有就實習及公共服務要求作出探討。該會補充，不少國家或地區亦要求牙科畢業生註冊前完成實習、本地醫科畢業生也有相關要求，認為註冊前的實習工作能讓牙科畢業生累積及擴闊更多臨牀經驗，面對不同工作環境。本報向醫衛局查詢，局方因應業界哪名持份者提出新增實習期、牙管會2019年後曾否提出相關建議，局方回覆稱政府一直與各醫療專業密切溝通，現仍就建議諮詢相關持份者。

另外，政府正展開新一輪醫療人力推算，立法會衛生事務委員會委員陳凱欣質疑，過往報告推算或不準確。醫衛局長盧寵茂稱，相關推算猶如天氣預測，難有「百分百完美」模式，強調有差別不等同有出錯；又稱今次推算模型已改善，另有委託醫管局提供技術支援。