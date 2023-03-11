外地護士免試註冊否 盧寵茂：護士管理局決定

稱現行執業試少吸人才

立法會衛生事務委員會昨日舉行會議，席間討論醫衛局建議修訂《護士註冊條例》，根據立法會文件，當局建議特別註冊或登記的護士服務一定年期後，可免除執業試在港註冊。多名議員關注如何確保非本地培訓護士質素，其中醫衛界議員林哲玄關注，若要免試註冊有何先決條件，如會否考慮護士的畢業院校、原先註冊地、工作經驗等。

盧寵茂回應稱，會考慮相關護士哪裏畢業，惟因提供護士課程的院校未必如醫學院般有明顯排名，相信會考慮其原本執業地方、負責科目等。盧補充，會就相關內容徵詢業界意見，具體指定年期待定，最終會否豁免相關人士參加執業考試，將由護士管理局決定。盧又稱，經特別註冊或登記的護士，若要正式註冊或登記，須已在港工作一定年期、接受本港資深醫護的在職培訓及評核，並獲認可機構證明工作表現令人滿意，認為已是「好好嘅證明」反映相關人士能幫助市民。

護協倡設非本地護士統籌機構

香港護士協會昨日發布新聞稿，建議當局成立中央統籌機構、整合管理引入非本地培訓護士事項 ；非本地培訓護士需具備與本地病人溝通的能力，避免不必要誤會及爭議；當局須保障本地培訓護士的就業機會及晉升不受影響。