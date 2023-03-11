港聞

港聞二

何鉅業倡假天花加固定期驗樓

【明報專訊】公立醫院接連出現天花墜物事故，測量師學會前會長何鉅業相信是樓宇老化問題，建議當局參考現時屋宇署的強制驗樓計劃，每10年安排註冊人員檢驗樓齡至少30年的樓宇，而因應醫院或老人院舍等使用率高、人流較多的舊式樓宇，可縮短檢驗周期到5至7年。他又建議日後公院施工翻新，可加建承載力較高的假天花作保護措施。

何鉅業提醒，樓宇使用者日常可多觀察石屎狀態，包括有否出現裂痕、拱起、顏色變異，或粉狀物體下跌的情况，一旦出現，要通知技術員進一步檢查。何估計，事件未必涉及整體建築物結構和穩固性的問題，應屬一般樓宇老化的普遍現象。他認為即使承建商有定期檢查，在周期檢查之間亦難以避免其他地方的石屎下墜，只能靠技術員每次徹底做維修保養，才能減少意外。

若日後公院施工翻新，何鉅業建議當局可加建承載力較大的假天花作保護措施，提高對樓宇使用者保障；如有石屎下墜，假天花足以承托較重的石屎，減低出現傷亡的風險；而當樓宇使用者聽到巨響，不排除是出現石屎下墜，便可盡快安排技術員處理。

卜國明料治滲水方治本

香港工程師學會會長卜國明表示，本港樓宇多數使用混凝土結構物，在足夠保養維修下，一般維持數十年均無問題；惟由於醫院和住屋等樓宇常見滲水和侵蝕，導致生鏽的鋼筋膨脹，因而出現「迫爆」石屎的情况，不排除近日意外與滲水有關。他認為找出滲水位置才是「治本」方法，現階段當局可優先處理目測下墜風險較高的石屎，優先處理石屎拱起的位置。至於裝有假天花的樓層，則需要安排專業技術員打開檢查，而員工日常亦可多留意石屎有否異樣，有需要時盡快安排技術員處理，以減低石屎下墜風險。

相關字詞﹕強制驗樓 石屎 公立醫院

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