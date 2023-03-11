11月石屎墜病牀 高拔陞本月方知 醫院呈報未上達醫局管理層 盧寵茂：資訊發布不理想

瑪麗屯院各一宗墜物昨曝光

醫管局現行政策要求透過「早期事故通報系統」呈報11項涉及醫療程序的事故，未涵蓋無病人傷亡的醫療儀器或樓宇安全事故，但據悉在5宗墮物事件發生後，涉事醫院均有自願呈報事故。有關呈報由質素及安全部負責接收及處理，7個醫院聯網及醫管局總部均設有質素及安全部，醫管局設有質素及安全總監一職。

本報昨向醫管局查詢，負責設施及儀器管理的相關高層分別於何時得悉青山醫院石屎墜枕邊事故、何時向更高管理層呈報相關事件、無即時呈報的原因、會否考慮改善總部高層內部通報機制等。醫管局發言人均無正面回應，表示一向秉持透明、公開原則，向公眾交代涉及醫院安全的事件；又稱「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」的工作範圍，包括檢視「對內與對外的溝通工作」等，3個月內將提交改善建議。

前聯網總監指青山事故或致命

倘他處理「必即報行政總裁」

醫管局港島東聯網前總監陸志聰形容，青山醫院墮石屎屬「有機會死人」的事故，如由他處理應即時致電行政總裁報告，方便總裁回應傳媒查詢或向公眾交代等。他表示，理解不同部門在其專業範疇有深入了解，認為相關人士判斷毋須再向上呈報必定有理由，另要考慮當時報告有否寫清楚問題等因素，故不能武斷判斷內部溝通是否出錯。陸志聰補充，行政總裁「睇嘢可能及需要更闊」，倘相關部門提早呈報出現不同墜物事故，行政總裁或有可能「見到多於一間醫院、聯網有事」，有助及早提出交由專家調查。

須否訂通報行政總裁指引

林哲玄：咁大個人唔需要教

醫管局檢討委員會成員、立法會議員林哲玄認同可檢討醫管局中高層的通報機制。至於檢討後如何改善、須否訂立向行政總裁匯報的指引，林哲玄認為相關部門或總監有一定經驗，認為「咁大個人唔需要再教」，再設指引意義不大。

醫衛局長盧寵茂昨在立法會衛生事務委員會表示，非常關注公院接連發生天花石屎剝落或有醫療設備掉下的事故，同意局方在傳媒發布及通知公眾上表現並不理想，認同有需要「優化」。對於部分事故先經社交媒體發布，盧寵茂形容情况並不理想，惟現今社交媒體發放消息的速度很快，而醫管局及醫院需時蒐集證據，認為速度難與社交媒體相比。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，醫管局內部溝通若有問題，亦有可能影響局方對外發放資訊的情况。他補充，近日事件反映非醫療程序的事故亦有可能危及病人安全，總部管理層內部就哪些事件再要上報，似乎未有清晰呈報準則，認同局方需檢討相關標準及內部溝通機制。