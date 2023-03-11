天文台長鄭楚明退休 陳栢緯接任

陳栢緯1994年4月加入政府任職科學主任，2019年6月晉升為助理天文台長至今。去年5月，本港各區錄得逾50毫米雨量，惟未達廣泛地區每小時逾30毫米的黃雨級數，故全日未發出暴雨警告，未跟隨澳門和廣州等宣布停課，時任署理天文台長陳栢緯解釋，以目前科技要做到定時、定點及定量預測雨量有困難，操作暴雨系統時要平衡捕捉率及虛報率；而未發出黃色暴雨警告，若太早停課可能變成虛報，情况不理想。

翻查資料，現任天文台長鄭楚明1989年2月加入政府任職科學主任，曾擔任天氣先生在電視報告天氣，2011年10月晉升為助理天文台長。他2020年2月15日接替從公務員行列退休的岑智明。而時任台長岑智明因需接受青光眼手術，未能到瑞士日內瓦就任世界氣象組職服務司長。

楊何蓓茵稱，鄭楚明在政府服務34年，帶領團隊提升天氣預測和預警服務，以在惡劣天氣下保障公共安全；又積極參與世界氣象組織和國際民用航空組織的工作，建立及維持本港在區域和國際氣象界的地位，形容鄭建樹良多，深受氣象界尊崇。

天文台科學主任黎宏駿日前在facebook上載與鄭楚明的合照，提到「在你（鄭楚明）領導下工作是我的榮幸，祝你退休後有精彩嘅生活」。