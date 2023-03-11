老齡化移民潮 寄養家庭減

年輕夫婦多雙職 住屋小難有好環境

家福會社工尹姑娘表示，近年輪候寄養個案有「塞車」情况，只能「見招拆招」安置輪候的小孩在醫院或院舍等；惟缺乏穩定居所影響小孩的心智和心理，難以建立安全感及對別人的信任，曾安排一個小孩去寄養家庭，但該小孩在家中不願執拾行李，稱「不用執拾，可能聽日就要離開」。她說近年寄養家庭數目下跌原因，主要因為「老齡化」，寄養家長漸長而出現身體毛病，或者需要照顧其他家人。而本港住屋環境細，未必能提供適切環境予小孩，而大部分年輕夫婦是雙職，未必有空間照顧小孩，加上近年移民潮，增加招募新家庭難度。

兒童住宿照顧檢討 料本月完成次階段

社署稱，於2017年調高各項服務津貼逾兩成，同時提供額外獎勵金予照顧有特殊需要或3歲以下兒童的寄養家庭，有關津貼每年均會按綜合消費物價指數調整，以鼓勵更多家庭參與寄養（見表）。署方表示，現正進行兒童住宿照顧及相關服務第二階段檢討，徵詢持份者檢視寄養服務的提供，目標本月內完成。

家福會今年推出「寄住愛．築福家庭」計劃，籌款為寄養兒童及其原生家庭提供學習、發展及訓練治療機會，同時提高社會認識及參與寄養。尹姑娘說，除安排不同專業人士支援外，會為寄養家長提供教學講座及定期茶敘，讓各個寄養家長分享照顧寄養兒童經驗和感受，減輕照顧壓力。