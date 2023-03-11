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為寄養孩願搬家 怕變挽留拒道別 先後照顧6童夫婦：似他們陪我倆

【明報專訊】電影《流水落花》引起社會對寄養家庭的關注，現實中寄養家庭數目因移民潮及老齡化下跌，等候寄養的兒童出現「塞車」情况（見另稿）。2012年起成為寄養家庭的盧氏夫婦，視6個寄養女兒如己出，曾因寄養兒童被投訴太吵而搬家。二人至今仍難忘首個相處了9年、有發展遲緩的寄養女兒，「由她什麼都不懂，到現在有自理能力，甚至懂得關心你」；至其10歲時被人領養赴美定居，臨走前不捨多次致電「阿姨」，盧太忍痛拒絕接聽：「無辦法，為她着想就要放手。」

明報記者 施晉宇

拒接將赴美養女電話 「為她着想要放手」

盧氏夫婦兩名子女先後升中，陪伴父母的時間減少，夫婦反而從寄養兒童得到快樂，「好像是他們陪伴我倆」。二人最難忘始終是首個寄養女兒，客廳櫃門仍貼上其畫作，屋外仍擺放其單車。當時她1歲半，首3個月不習慣陌生環境每晚嚎哭。她因發展遲緩，兩歲都未學會走路，要經常出入醫院物理治療。盧先生卻很享受照顧過程，看到進展會有滿足感。由於她無心向學，機構在她約10歲時安排她與領養家庭赴美，希望她有更好成長環境。原得她同意，惟離港前兩周每晚嚎哭，盧太安慰她「很多人選擇移民，這是難得機會讓你見識，若當地生活理想，他日可帶阿姨見識」。

寄養女兒離港前與領養家庭入住酒店，卻連續兩晚致電10多次予盧太。社工提醒一旦接聽，她或會捨不得離港，故盧太只能忍心拒接，或由兒子轉達「阿姨外出了」。盧太受訪時不禁落淚，憶述當時心情矛盾，認為很殘忍，說服自己「無辦法，為她着想就要放手」。她離港後，盧太多晚與丈夫相擁而泣，有別於其他離家的寄養女兒，過時過節仍可一同食飯，「不知何時才可親身見面」。現時夫婦不時與她視像通話了解其生活，她亦會在生日時給兩人唱生日歌。

居喪獲安慰「阿姨你不要哭，我都會想哭」

盧太稱，兩人偏好寄養年紀小的孩子，猶如「一杯清水」什麼都不懂，寄養家長較易摸熟性格，年紀大的孩子有個人想法，較難掌握相處技巧。與首個寄養女兒相處約9年，「由她什麼都不懂，到現在有自理能力，甚至懂得關心你」。盧太數年前接到母親離世的通知，寄養女兒會安慰自己「阿姨你不要哭，我都會想哭」。盧太很感動，連親生子女都未曾說過這句話。

別離後反可打開心扉 姨姨變朋友

盧太憶述，第二個寄養女兒在校遇到任何事回家後便會哭，「一周哭足5天」，3年後寄養女兒約12歲，社工決定安排她入住家舍，反成兩人建立關係契機。寄養女兒每年主動回來探望兩三次，多次想留在家中過夜；即使去年年廿九大掃除無暇招呼她，昔日抱怨做家務的她提出幫忙。盧太有次問她有否「知心好友」，女兒說沒有，盧太感到「自己變成朋友，而非姨姨的角色」，女兒離家後反能打開其心扉。

盧先生說，昔日住在另一間村屋時，樓上任職夜更的士司機的鄰居批評寄養女兒丟玩具落地很滋擾，着夫婦不要讓她周圍走，甚至與樓下鄰居「夾攻」批評。他們認為小孩需要活動空間，「不能遷就（鄰居）太多，否則日後切菜都是滋擾」，惟不欲與鄰居口角，故現時搬到新的村屋，刻意挑選地下單位讓現時寄養的兩個女兒有足夠活動空間。

盧太認為「成長需要有一個家才是完整」，有寄養女兒曾稱「阿姨你是我的後盾」，故希望為寄養小孩提供一個家，彌補他們的缺陷。年過五十的她說，除非已七八十歲「連追單車都未必有力」，否則只要有能力、身體允許，都會繼續當寄養家庭。

相關字詞﹕家福會 社署 寄養家庭

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