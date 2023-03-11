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盜用18人信用卡買手機 4人認32罪

【明報專訊】美容院經理涉以招聘美容師為名，訛稱為求職者面試及培訓，盜取信用卡資料，再將資料交予3男，以信用卡綁定手機的流動支付方式，大肆買入全新iPhone手機。4人昨在區院共承認32項盜竊及企圖盜竊罪。案情顯示，受害者有18人，被盜信用卡涉及105宗交易，涉款逾350萬元。法官將案件押後至3月25日判刑。

藉「面試」偷求職者資料

兩人稱受僱

4名被告為報稱美容院經理的陳韞鍶（女，被捕時34歲，下同）、侍應蔡祥曦（36歲）、無業黃君瀚（26歲）及馬學良（19歲）。陳認罪後求情稱，她只是一枚棋子，並非主腦，受僱為人工作。

案情指出，2020年10月至2021年5月期間，18名受害人到涉案4間美容院應徵，按美容院要求將個人物品鎖入美容院儲物櫃，其間他們的信用卡資料被人盜取。陳之後會把資料交給其他犯案人，包括蔡。

被盜信用卡資料其後被加入到犯案手機的流動支付應用程式，即Apple Pay 、Samnsung Pay或Google Pay等，用來購買iPhone及禮品卡。

2021年5月19日，警方拘捕蔡、黃及馬，又到美容院突擊拘捕陳。黃於警誡會面稱，他失業期間在facebook見到「搵快錢」帖文，回覆後受人招攬，對方聲稱是做本地代購手機、運到大陸轉賣的生意，而黃只需用「老闆」提供的信用卡買手機，酬勞為每部800元。

黃表示，每次所得的信用卡資料都不同，他起疑但沒過問，因為怕會被解僱；其後因交易有時不獲接受，黃感不安，遂招攬馬幫他買手機，從酬勞中分500元給馬。

【案件編號：DCCC 87/22】

相關字詞﹕區域法院 企圖盜竊 盜竊罪 求職騙案

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