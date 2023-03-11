「復常」首駐港郵輪起程公海遊 台灣團下月推

「名勝世界壹號」周三（8日）抵港後進駐啟德郵輪碼頭，本月先提供公海遊，逢周三及五提供三日兩夜航次，周日出發則四日三夜，票價視乎房型，前者最平每人1198元，後者1628元。下月2日起，該郵輪提供往返台灣高雄澎湖的出境遊，旅客到埗後可上岸參加觀光團，周日出發四日三夜最平2649元，周三出發三日兩夜則2099元；公海遊改為每周一班，逢周五出發。

名勝世界：銷情佳 對港有信心

薛泳荃稱，昨晚的公海遊航次上月1日開賣，郵輪928間客房兩周前售罄，月內其他航次的露台房亦已爆滿。除了公開發售航程，薛稱公司亦接獲多個團體查詢「包船」，在郵輪舉行會議或大型活動，目前正與一間東南亞學校商討來港在郵輪上舉辦頒獎禮，料最快8或9月成事。至於會否開拓台灣以外航點，薛稱業務剛復蘇，冬季或再有新航點。

名勝世界郵輪另一郵輪「雲頂夢號」以新加坡及馬來西亞為母港，今次「名勝世界壹號」則落戶高雄及香港以雙母港形式營運。公司總裁吳明發指出，本港有重要策略位置，有良好基建設施及鄰近內地市場，加上有不少航班往返世界各地，相信可吸引內地及國際客。

讚「你好香港」宣傳 料有幫助

皇家加勒比及雲頂香港旗下郵輪疫下先後宣布撤出香港或清盤。被問到郵輪業重新出發有何挑戰，吳明發稱公司不認為是挑戰，反視之為機會，相信疫後不少人渴望旅遊，對業務前景有信心。他又讚揚政府最近的「你好香港 Hello Hong Kong」宣傳活動進取，料對郵輪業務有幫助。

旅發局表示，本港今月至下月初共迎來5艘來自外地、首次訪港的郵輪，包括德國途易郵輪（TUI Cruises）旗下的 Mein Schiff 5；英國Fred Olsen Cruise Lines的Borealis；意大利地中海郵輪（MSC Cruises）的「詩歌號（MSC Poesia）」等。局方稱會繼續支援業界，暫已爭取至少16家郵輪公司今年重返香港，提供逾150個航次。