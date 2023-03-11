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指冰協未遵指引「避而不答」 港協擬罰 冰球領隊涉未再核對國歌 政府：嚴懲違規

【明報專訊】香港冰球隊上月底在波斯尼亞薩拉熱窩作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播放國歌出錯。港協暨奧委會昨向政府提交初步調查報告，指摘香港冰球協會對如何向主辦單位提供國歌「始終避而不答，沒有交代詳情」，有理由相信冰協沒按指引行事；又認為冰球隊領隊沒按指引再次核對國歌。港協將與政府進一步商討，考慮對冰協實施「可行而恰當的懲處」，並重申維護國歌和區旗尊嚴屬大是大非議題。特區政府昨日重申對事件強烈不滿，會嚴懲違規行為。

文體旅局表示，政府昨日接獲港協暨奧委會初步調查報告，將嚴肅檢視，並與港協詳細商討跟進行動，重申政府對是次播國歌出錯強烈不滿，會嚴懲違規行為，絕不姑息。警方早前稱高度關注事件，由有組織罪案及三合會調查科展開調查，警方昨日回覆本報稱仍在調查。

冰協交報告 港協指細節欠奉

港協暨奧委會昨日發出新聞稿，稱昨日收到冰協就播錯歌提交書面調查報告，綜合資料後向政府提交初步調查報告。港協報告稱，冰協未跟隨國歌及區旗指引，賽前向港協暨奧委會索取工具包；又稱經多番追問，冰協截至昨日仍未交代在何時及何地向賽事主辦方提供國歌、有否按指引要求主辦方以書面確認收妥等，認為冰協「始終避而不答，沒有交代詳情」，有理由相信冰協並無按指引行事。

冰協稱再核對非國際冰總慣例

港協不接受：領隊應再核對

此外港協新聞稿又指，冰球隊領隊賽前曾要求主辦方核對國歌，對方沒理會，領隊亦無再跟進；冰協事後解釋「再次核對國歌不是國際冰總慣常做法」，港協不接受，認為倘領隊有按指引再核對國歌，可避免事件。

至於冰球隊員發覺播錯歌後舉「T」字手勢叫停，冰協指領隊在賽前透過WhatsApp提醒隊員如發覺出錯，須舉「T」字手勢示意；港協認為，冰協未向領隊和隊員「正式訓示」相關指引，與指引的要求有落差。港協表示，將與當局進一步商討，考慮對冰協實施可行而恰當的懲處。

領隊賽前WhatsApp提醒舉「T」

港協：冰協無「正式訓示」指引

翻查指引，懲處包括被港協暨奧委會暫停其會員資格，或被政府暫停津貼或資助。

立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜表示，接二連三發生播錯歌事件，反映事態嚴重，認為政府應暫停對冰協部分津貼或資助作懲罰，「面對現在的國際形勢和環境，要打醒十二分精神，不可出去比賽就只比賽，不理其他（指引）」。

事發上月28日，本港男子冰球隊在分組賽擊敗伊朗，在賽後播國歌環節，主辦方播出《願榮光歸香港》，有隊員約10秒內以「T」字手勢叫停，大會隨即停播。

相關字詞﹕香港冰球協會 國歌 願榮光歸香港

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