男子認禮賓府外縱火 記前特首高官地址

認罪的無業被告王俊彥（案發時24歲）還押監房看管。案情指出，2021年7月1日凌晨1時許，駐守禮賓府的警員聽到後山山坡傳出多聲巨響，循聲查看發現斜坡上有約3米乘4米的植被起火，距離禮賓府主樓約50米。警方在附近檢獲10個燃燒過的氣罐、白電油空罐及松節水金屬罐，相信是土製燃燒裝置殘骸。

前年七一凌晨攀入引爆裝置

警方翻查多處閉路電視片段，發現被告連日行蹤，包括同年6月26日中午，他在馬鞍山住宅附近某立法會議員辦事處外，對議辦的閉路電視鏡頭位置拍照，警方發現被告筆記曾寫下該議員姓名。6月27日下午，被告在一名女子陪同下，圍繞禮賓府外圍一帶觀察，女子指着閉路電視鏡頭時，被告即向該方向拍照。兩人途經禮賓府前門大閘，當時有兩人看守大門，而被告筆記寫有「大門兩警」。

6月30日晚上，被告從馬鞍山出發前往金鐘。翌日凌晨約1時半，被告到達下亞厘畢道，將已燃點的土製燃燒裝置擲向禮賓府植被，但沒有即時起火。數分鐘後，被告攀入禮賓府，走近引爆該土製燃燒裝置。逾10分鐘後，裝置被引爆及造成多次爆炸，被告隨即攀越圍網離開。

筆記有沙林毒氣程式禮賓府警崗

警方翌日上門拘捕被告，發現其手臂、手腕及膝蓋多處擦傷，他在警誡下承認「我有去禮賓府嗰日係2021年7月1日。」警方另檢獲被告手寫筆記，寫有時任特首、政府主要及高級官員、立法會議員、建制派支持者及他們家人等25個名字，以及他們的辦事處、個人住宅或官邸地址等資料。筆記另有禮賓府警崗數目及位置、閉路電視鏡頭位置等，與他當日圍繞禮賓府的路線相符。筆記亦有製造土製燃燒裝置的物品清單，及沙林毒氣化學程式。

警方亦發現被告曾經搜尋及瀏覽逾2000項地圖及位置，涵蓋禮賓府、筆記列出的政府官員官邸，以及政總大樓等。紀錄另有「化學反應爆炸」、「釘槍」、「偷聽程式」等字眼、往來中環至馬鞍山的深宵交通、逃避刑事調查及DNA如何協助警方調查等資料。

【案件編號：DCCC 557/22】