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龍尾村法事超度蔡天鳳 被捕KOL父為「雙槍王」 30年前劫餐館

【明報專訊】28歲模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳在大埔龍尾村遭殺害碎屍。大埔鄉事委員會聯同村公所等，昨舉行法事超度。昨早約10時，案發村屋外架起祭壇擺放鮮花等祭品，多名道士打齋，附近多條村村代表及村民約50人參與。

有村民情緒困擾需服安眠藥

龍尾村原居民陳姓村長表示，法事大會由大埔鄉事委員會、大埔七約鄉公所及龍尾村村公所合辦，並得到善長贊助，冀村民心安理得，讓死者安息，儀式將舉行至下午6時。陳村長說慘案發生後，部分女村民受驚，「心裏不舒服」，上周紅十字會有心理專家為村民心理輔導，若有村民情緒持續受困擾，紅十字會及社署的心理專家會繼續跟進。非原居民的張姓村長表示，有兩至三名村民心理影響較嚴重求助，稱事發後一直失眠，需服食安眠藥，希望舉行法事後大家心情能夠平復，安樂過生活。

另外，早前涉嫌向死者前夫鄺港智介紹遊艇公司職員，協助潛逃被捕的29歲「KOL」潘巧賢（Irene），據了解，其父為「雙槍王」悍匪潘鑾彬。1993年初，年僅18歲的潘鑾彬與兩男一女持槍行劫油麻地茂林街太平館餐廳，逐一搜掠餐廳內30名顧客及職員，共掠去37萬多元財物。導演劉家良、翁靜晶夫婦及名伶阮兆輝當時亦是座上客。警方接報到場，警匪駁火超過十響，兩名警員追賊時中槍受傷。

潘鑾彬其後被捕，翌年被判監10年。他在獄中結識3名同黨，出獄後於2002年再策劃「大茶飯」，綁架「左軚車大王」林益明，並勒索其生意伙伴500萬元。案中各人相繼落網，同黨先後認罪，但身為主謀的潘不認罪，最終被裁定綁架罪成，在高院判囚21年。他育有兩女，由於犯案喜持雙槍，故外號「雙槍王」。

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