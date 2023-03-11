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地盤工失足插穿肩 連人帶鐵枝送院危

【明報專訊】昨午2時許，油麻地彌敦道200號地盤「二百昊」發生工業意外，一名男工人失足跌倒後被鐵枝插穿肩膊受傷，消防花逾1小時切開鐵枝，事主清醒送院，至昨情况危殆。本報查詢地盤承辦商「合利營造有限公司」，至截稿前未獲回覆。

傷者為50歲姓湯男工人，在地盤5樓從事測量工作，其間疑失足向後跌倒，地下一支鐵枝插進其右邊肩膊，同事大驚報警。消防帶備切割工具到場，醫管局亦派出流動醫療隊協助，1小時後切開鐵枝，救出工人。他當時清醒，右邊肩膊遭鐵枝插穿，未見大量出血，送伊利沙伯醫院治理。

工權會：鋼筋尖位一般有遮蓋

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示，地盤內的牆身、樑柱、花槽等均有鋼筋豎立，再由紮鐵工用鐵線紮成架，地盤一般會以膠板、膠帽遮蓋鋼筋上端的鋒利位置，最起碼亦套上膠水樽，減低工人受傷風險。她稱，事主已在地盤工作近30年，本身為「墨斗工」，負責在地盤不同位置「彈線」，讓其他工友參考，事主至傍晚仍在做手術，家屬趕至醫院了解。

地盤原為有誠地產置業持有的佐敦彌敦道200至202號舊樓，其後獲批建1幢18層高商廈。地盤去年12月曾發生勞資糾紛，多名紮鐵工人指遭拖欠兩個月薪金，總數約30萬元，當時有工人爬上棚架及頂層天秤支架危站。

翻查資料，過去不時發生鐵枝傷人工業意外。去年3月13日，機場三跑地盤有男工人從3米高地基墮下，遭鐵枝插入臀部受傷。2018年至少發生3宗，一名40歲工人在荔枝角深旺道房協地盤被鐵枝插穿左前臂；何文田常樂街居屋地盤，21歲油漆工左肩被鋼筋插穿，同日，59歲釘板工人在馬鞍山落禾沙里地盤左肩被鋼筋貫穿。

相關字詞﹕工傷 工業意外

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