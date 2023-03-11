香燭燒屋 拾荒婦家中亡 行動不便不欲靠兒子 街坊讚勤力

昨午2時許，順和樓4樓一單位起火，窗口冒出火舌及黑色濃煙，多名住戶報警。消防動用一條喉及一煙帽隊撲救，至3時許大致將火救熄。單位嚴重焚毁，窗框燒至扭曲變形，樓上兩層外牆熏黑，約100名住客疏散地下暫避。消防在單位近露台發現一具燒焦女屍，並派出消防犬搜索。

患小兒麻痹 拾雜物未見嚴重堆積

死者陳潔貞，65歲，與30多歲的一對子女同住，事發時子女外出工作，在附近工作的兒子得悉火警趕回家中了解。現場街坊稱，女戶主平日在附近執拾紙皮及雜物，但未至於堆積如山，死者行動不便，腳「拐下拐下」，右手有小兒麻痹。

住在3樓的吳女士形容死者十分勤力，每天飲完早茶會推車到新城市廣場一帶拾紙皮。吳稱死者入伙至今40多年，估計其夫去世多年，平日不與鄰居打招呼，看見別人看她就會鬧對方，懷疑精神有異。黃女士則指死者「辰時卯時都會執一大堆紙皮」，主要在瀝源一帶天橋執拾，自己平日會協助她按升降機門，而其他人知道她為維持生計，都會讓出紙皮。她說死者生前曾說不想靠兒子供養，故執紙皮維生。

「天井都係煙」 街坊抱嬰跑13層

黃女士說，煙霧攻入居所到處熏黑，連燈光都看不到，「喉嚨焗到就死，覺得一剎那間，那幾秒可能會死」，曾帶着12歲的孫兒及傷殘剛完成手術的女兒逃進房間用濕毛巾掩口；意識到無處可逃時，黃女士帶着女兒孫兒「打游擊戰」般大叫「走、走、走」，拉起家中鐵閘逃離。13樓住戶陳女士昨身穿睡衣、手抱剛滿月的嬰兒逃生，她說昨午餵奶後聽到「火燭」又聽到火警鐘，「一開門好大煙」、「成個（天）井都係」，隨即抱嬰兒跑13層樓梯逃生。