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《法律執業者條例》增修訂 獲批打國安案外狀 律政司可覆核

【明報專訊】立法會早前押後處理海外律師參與國家安全案件的修例方案，律政司昨向立法會重新提交文件，加入多項修訂《法律執業者條例》的新建議，包括新增申請人須向律政司長解釋申請符合「例外情况」的原因，才可啟動專案認許程序；法院亦可自行或應律政司長要求，覆核已獲批來港參與國安案件的海外大律師，須重新向特首申請證明書等。有立法會議員質疑，目前建議「簡單事情複雜化」。

政府上月向立法會司法及法律事務委員會提交的文件，提及擬盡快於今年第一或第二季提交條例草案，但上月中的會議上，律政司長林定國提出討論時間不足，委員會主席廖長江考慮後押後至本月17日討論。律政司昨日提交新一份文件中，僅說「計劃盡快向立法會提交」修例草案，並無提及具體時間。

須先向律政司解釋 「排除無理申請」

根據最新文件，律政司進一步修訂方案（見表），其中提出覆核機制，若法院或律政司長認為有必要，可提出覆核已發出的證明書，或者有必要檢視案件是否屬國安案件，法院須自行或應律政司長要求，向特首提出發新的證明書。至於新建議有否追溯力，律政司在文件稱，建議適用在立法修訂生效後的專案認許申請。

倡適用於修訂生效後申請

律政司在文件稱，新甄選程序旨在排除毫無理據申請，避免浪費法院、大律師公會及特首寶貴時間及資源。律政司又強調，政府非常重視專案認許制度，因海外律師參與本港法庭程序，對本港法理學發展有貢獻，但必須採取審慎和迴避風險做法，平衡潛在國家安全風險。

議員指「簡單事情複雜化」

法律界議員林新強認為，新修訂可避免每次申請都直接問特首，而是先向律政司提出理據，但質疑最終亦要特首批出通知，變動很少，反而將「簡單事情複雜化」，認為一刀切「好合理」。身兼基本法委員會委員的經民聯梁美芬則說，新方案可由律政司守第一關，而非立即呈交特首處理，同時保留空間，並非一刀切限制海外律師參與。至於會否影響黎智英案申請海外律師，她說難以回答，仍視乎黎案再開庭。

相關字詞﹕黎智英 律政司 法律執業者條例

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