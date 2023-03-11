港聞

港聞一

4‧16派3000元 首期消費券禁轉會 議員贊成復活假後派 免多用於外遊

【明報專訊】本港經濟逐步復蘇，新一份《財政預算案》推出多項一次紓困措施，包括預算以約327億元向成年市民分兩期發放5000元電子消費券。財政司長陳茂波昨公布詳情，第一期3000元於4月16日、第二期2000元於7月16日發放，但首期消費券不准更改接收方式。有立法會議員認為，首期消費券於復活節後派發，對提振本地經濟作用較好，且分兩期有助持續振興經濟。有學者則稱僅派發5000元，對本地經濟影響「好細」。

第二期2000元 7‧16派

陳茂波昨稱，市民將可透過八達通及5款電子錢包（見表）獲發消費券，預計約640萬名已登記去年消費券的市民會獲發第一期消費券。他續稱，市民可透過去年登記的儲值支付工具帳戶收取今年消費券，第一期消費券會直接發放至他們登記的戶口。

今次規定市民收取第一期3000元時不能「轉會」，陳茂波解釋，因想盡快將第一期送到市民手上，故採用最方便做法；但市民可在領取第二期2000元時「轉會」，詳情有待公布。

至於樂悠卡持有人，如原本領取消費券的八達通仍有效，仍可透過該八達通領取；若市民去年使用的儲值支付工具帳戶已失效，或已退回八達通，昨午起至本月29日可更新帳戶，透過網上連結、下載申請表格後郵寄、或親身至8間臨時服務中心辦理手續，陳估計涉約5萬人。

陳茂波稱不會恆常 18歲「劃線」待公布

陳茂波補充，預計消費券對本港經濟有提振作用，能提振本地生產總值0.6%。他稱，今次根據過往經驗分兩輪發放消費券，預料發放當月消費額會上升，有時更會拉高整個季度數額。他又說，以消費券作為恆常計劃不可行，而明年會否繼續派發則需審時度勢。至於何時年滿18歲才符合領取消費券的詳情，當局稱稍後公布。

批發及零售界立法會議員邵家輝贊同於復活節後發放消費券，因擔心若於假期前發放，市民會主要用於外遊產品或購買機票等，減弱提振本地經濟的作用。他又說，儘管目前兩地已通關，但料自由行需一定時間才可恢復至2018年水平，估計最快需待今年下半年遊客才逐步增加。邵認為，第一期消費券4月發放，可幫助商界「頂住先」。

邵續說，參考去年經驗，預計中價貨品如黃金及家俬等貨品受惠較大，認為3000元有一定幫助。他同時建議，商界亦應主動推出更多優惠，讓市民可「3000元當5000元使」，以令市道更興旺。

陳料提振GDP 0.6% 學者稱困難

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，今次派發約5000元，金額不算大，對本港市民僅屬「錦上添花」。他續說，政府派發消費券預算涉及公帑逾300億元，相當於本港一個月零售消費額；而去年即使亦派發消費券，零售消費額數字亦比前年低，故估計對本港經濟幫助不大，相信難以提振本地生產總值0.6%。他預計，不少以八達通登記的市民將用消費券作搭車或日常支出之用。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕消費券 陳茂波

上 / 下一篇新聞

入境居港人才獲半額2500元 料10萬人受惠
入境居港人才獲半額2500元 料10萬人受惠
《法律執業者條例》增修訂 獲批打國安案外狀 律政司可覆核
《法律執業者條例》增修訂 獲批打國安案外狀 律政司可覆核
香燭燒屋 拾荒婦家中亡 行動不便不欲靠兒子 街坊讚勤力
香燭燒屋 拾荒婦家中亡 行動不便不欲靠兒子 街坊讚勤力
地盤工失足插穿肩 連人帶鐵枝送院危
地盤工失足插穿肩 連人帶鐵枝送院危
龍尾村法事超度蔡天鳳 被捕KOL父為「雙槍王」 30年前劫餐館
龍尾村法事超度蔡天鳳 被捕KOL父為「雙槍王」 30年前劫餐館
男子認禮賓府外縱火 記前特首高官地址
男子認禮賓府外縱火 記前特首高官地址
11月石屎墜病牀 高拔陞本月方知 醫院呈報未上達醫局管理層 盧寵茂：資訊發布不理想
11月石屎墜病牀 高拔陞本月方知 醫院呈報未上達醫局管理層 盧寵茂：資訊發布不理想
何鉅業倡假天花加固定期驗樓
何鉅業倡假天花加固定期驗樓
外地護士免試註冊否 盧寵茂：護士管理局決定
外地護士免試註冊否 盧寵茂：護士管理局決定
政府稱按牙醫業界意見增實習 牙管會：2019年交建議無探討
政府稱按牙醫業界意見增實習 牙管會：2019年交建議無探討
周守仁訪京 外交部：不了解情况
周守仁訪京 外交部：不了解情况
三跑貪案多4工頭被控 涉29罪
三跑貪案多4工頭被控 涉29罪
指冰協未遵指引「避而不答」 港協擬罰 冰球領隊涉未再核對國歌 政府：嚴懲違規
指冰協未遵指引「避而不答」 港協擬罰 冰球領隊涉未再核對國歌 政府：嚴懲違規
72待註冊土地文書 上月遺失昨日公布
72待註冊土地文書 上月遺失昨日公布
「復常」首駐港郵輪起程公海遊 台灣團下月推
「復常」首駐港郵輪起程公海遊 台灣團下月推
學童下周四起毋須快測探熱
學童下周四起毋須快測探熱
盜用18人信用卡買手機 4人認32罪
盜用18人信用卡買手機 4人認32罪
彭卓棋代表：戴耀廷強加目標於初選者 區諾軒稱初心僅協調參選 官：區初心與戴不同
彭卓棋代表：戴耀廷強加目標於初選者 區諾軒稱初心僅協調參選 官：區初心與戴不同
區：民主黨較親中溫和 指胡志偉稱「無理由反對建學校」
區：民主黨較親中溫和 指胡志偉稱「無理由反對建學校」
立場煽動案 控方：單憑檢控基礎 難斷煽動 辯方質疑再增文章 官拒頒指引：憂損言論自由
立場煽動案 控方：單憑檢控基礎 難斷煽動 辯方質疑再增文章 官拒頒指引：憂損言論自由
為寄養孩願搬家 怕變挽留拒道別 先後照顧6童夫婦：似他們陪我倆
為寄養孩願搬家 怕變挽留拒道別 先後照顧6童夫婦：似他們陪我倆
老齡化移民潮 寄養家庭減
老齡化移民潮 寄養家庭減
天文台長鄭楚明退休 陳栢緯接任
天文台長鄭楚明退休 陳栢緯接任
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】宿舍渴市10年 青年望見綠洲
【Emily】宿舍渴市10年 青年望見綠洲
【Emily】西環前一哥彭清華 晉身國家領導人
【Emily】西環前一哥彭清華 晉身國家領導人
【Emily】奧斯卡嘉賓風波 建制發動撐甄子丹
【Emily】奧斯卡嘉賓風波 建制發動撐甄子丹
【Emily】投票花展心水園圃 贏免費機票
【Emily】投票花展心水園圃 贏免費機票