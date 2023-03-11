4‧16派3000元 首期消費券禁轉會 議員贊成復活假後派 免多用於外遊

第二期2000元 7‧16派

陳茂波昨稱，市民將可透過八達通及5款電子錢包（見表）獲發消費券，預計約640萬名已登記去年消費券的市民會獲發第一期消費券。他續稱，市民可透過去年登記的儲值支付工具帳戶收取今年消費券，第一期消費券會直接發放至他們登記的戶口。

今次規定市民收取第一期3000元時不能「轉會」，陳茂波解釋，因想盡快將第一期送到市民手上，故採用最方便做法；但市民可在領取第二期2000元時「轉會」，詳情有待公布。

至於樂悠卡持有人，如原本領取消費券的八達通仍有效，仍可透過該八達通領取；若市民去年使用的儲值支付工具帳戶已失效，或已退回八達通，昨午起至本月29日可更新帳戶，透過網上連結、下載申請表格後郵寄、或親身至8間臨時服務中心辦理手續，陳估計涉約5萬人。

陳茂波稱不會恆常 18歲「劃線」待公布

陳茂波補充，預計消費券對本港經濟有提振作用，能提振本地生產總值0.6%。他稱，今次根據過往經驗分兩輪發放消費券，預料發放當月消費額會上升，有時更會拉高整個季度數額。他又說，以消費券作為恆常計劃不可行，而明年會否繼續派發則需審時度勢。至於何時年滿18歲才符合領取消費券的詳情，當局稱稍後公布。

批發及零售界立法會議員邵家輝贊同於復活節後發放消費券，因擔心若於假期前發放，市民會主要用於外遊產品或購買機票等，減弱提振本地經濟的作用。他又說，儘管目前兩地已通關，但料自由行需一定時間才可恢復至2018年水平，估計最快需待今年下半年遊客才逐步增加。邵認為，第一期消費券4月發放，可幫助商界「頂住先」。

邵續說，參考去年經驗，預計中價貨品如黃金及家俬等貨品受惠較大，認為3000元有一定幫助。他同時建議，商界亦應主動推出更多優惠，讓市民可「3000元當5000元使」，以令市道更興旺。

陳料提振GDP 0.6% 學者稱困難

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，今次派發約5000元，金額不算大，對本港市民僅屬「錦上添花」。他續說，政府派發消費券預算涉及公帑逾300億元，相當於本港一個月零售消費額；而去年即使亦派發消費券，零售消費額數字亦比前年低，故估計對本港經濟幫助不大，相信難以提振本地生產總值0.6%。他預計，不少以八達通登記的市民將用消費券作搭車或日常支出之用。

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