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2023年3月11日星期六
港聞二
4‧16派3000元 首期消費券禁轉會 議員贊成復活假後派 免多用於外遊
入境居港人才獲半額2500元 料10萬人受惠
《法律執業者條例》增修訂 獲批打國安案外狀 律政司可覆核
香燭燒屋 拾荒婦家中亡 行動不便不欲靠兒子 街坊讚勤力
地盤工失足插穿肩 連人帶鐵枝送院危
龍尾村法事超度蔡天鳳 被捕KOL父為「雙槍王」 30年前劫餐館
男子認禮賓府外縱火 記前特首高官地址
11月石屎墜病牀 高拔陞本月方知 醫院呈報未上達醫局管理層 盧寵茂：資訊發布不理想
何鉅業倡假天花加固定期驗樓
外地護士免試註冊否 盧寵茂：護士管理局決定
政府稱按牙醫業界意見增實習 牙管會：2019年交建議無探討
周守仁訪京 外交部：不了解情况
三跑貪案多4工頭被控 涉29罪
指冰協未遵指引「避而不答」 港協擬罰 冰球領隊涉未再核對國歌 政府：嚴懲違規
72待註冊土地文書 上月遺失昨日公布
「復常」首駐港郵輪起程公海遊 台灣團下月推
學童下周四起毋須快測探熱
盜用18人信用卡買手機 4人認32罪
彭卓棋代表：戴耀廷強加目標於初選者 區諾軒稱初心僅協調參選 官：區初心與戴不同
區：民主黨較親中溫和 指胡志偉稱「無理由反對建學校」
立場煽動案 控方：單憑檢控基礎 難斷煽動 辯方質疑再增文章 官拒頒指引：憂損言論自由
為寄養孩願搬家 怕變挽留拒道別 先後照顧6童夫婦：似他們陪我倆
老齡化移民潮 寄養家庭減
天文台長鄭楚明退休 陳栢緯接任
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【Emily】西環前一哥彭清華 晉身國家領導人
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【Emily】投票花展心水園圃 贏免費機票
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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