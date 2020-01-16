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立場煽動案 控方：單憑檢控基礎 難斷煽動 辯方質疑再增文章 官拒頒指引：憂損言論自由

【明報專訊】「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，昨於區院第39天審訊。控方續針對資深傳媒人區家麟的文章提問，重申單憑檢控基礎的17篇文章，難以判斷煽動意圖，認為可依賴立場的其他文章推論。辯方質疑審訊已比預期長約一倍，控方在檢控範圍以外不斷新增文章，逐段斟酌，「究竟個範圍要去到幾大？事實上我真係好擔心」。主審法官郭偉健則認為各方也有自由盤問，擔心落指引「會影響言論自由」。

控方針對立場17篇文章提控，包括區家麟撰寫的〈災難現場〉。控方指文中將《蘋果日報》高層被捕描述為「國安警察把利劍指向記者」，但該5名高層最終認罪，反映警方的指控「未必係無的放矢」，但文章「一面倒」批評警方。鍾沛權反駁「呢啲唔係叫一面倒」，而是每人基於個人判斷交代其意見，至於警方指控是否屬實，他則認為是「觀點與角度」。

控方911喻港獨

鍾：不倡暴力 屬言論自由

控方昨於檢控基礎以外，引述兩篇區家麟的文章提問。當中〈【惡法日誌】摧毁即貫徹　攬炒即繁榮〉一文，形容國安法「連外國人在外國的言行也要管轄」。控方反問在外地支持港獨是否違法，並以911襲擊為例，指若飛機未進入境內，收到信息指示劫機，「都未去到獨立嘅地步，係挑釁你國家」，應否受國安法規管。鍾則重申若純粹在外地提倡分離主義，不涉提倡暴力，則屬言論自由。

至於〈歡迎光臨殖民地惡法森林〉一文，控方質疑文中對3件社會事件的描述失實（見表），又引述文中形容「快必」譚得志被拘控，「乃特區美好新世界的劃時代創舉」，詢問當中的「新世界」是從何開始。鍾沛權認為可理解為2020年上半年開始，惟控方堅持是指國安法生效後，不斷向鍾沛權指出不可能是描述生效前的事。

辯方憂不限制盤問拖延進度

官：其實速度快咗啲㗎喇

辯方此時指出，原定20天審期已超出約一倍，控方還不斷取出檢控範圍以外的文章，逐段斟酌，要求鍾沛權搜尋事例佐證，擔心拖延審訊進度；又直言若提控的17篇文章具煽動性，再新增文章「都唔可以加強或者減低證據」；郭官一度問「我畀指引會唔會限制你嘅言論自由」？稱「唔敢畀個指示出嚟」。加上案件備受關注，盡量不會限制盤問手法，也暫「睇唔到」控方的盤問無關。郭官又笑言案件3月續審後，「其實速度快咗啲㗎喇」。

辯方強調，控方起初稱用3天盤問，結果一直繼續，「真係沒完沒了」，但明白法官已作裁決；控方則補充，鍾沛權部分證供「同我哋instruction（指示）不符」，但在他作供前無從得知，故偶爾會臨時新增文章，重申在單憑檢控基礎的17篇文章，難以判斷煽動意圖，認為可依賴立場的其他文章推論。審訊下周二（14日）續。

【案件編號：DCCC 265/22】

（立場案）

相關字詞﹕區家麟 鍾沛權 區域法院 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞

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