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區：民主黨較親中溫和 指胡志偉稱「無理由反對建學校」

【明報專訊】區諾軒昨日亦在庭上講述其中6名被告或所屬政黨的角色。區諾軒稱本身認識文化監察主席的楊雪盈，她曾向政府爭取撥款一億元，又指楊在協調會議沒對戴耀廷提倡否決財政預算案等表達看法，但有討論替補機制。

稱楊雪盈初選落敗仍出戰違共識

區續稱，楊雪盈在初選落敗但出選立法會，法官李運騰追問，那是否與「35+」共識背道而馳？區答，「是」，在「靈童制」之下，勝出初選者沒指定楊於被取消資格時補上出選立會；區補充，參選人沒透露各自替補人選。區又認為民主黨和民協同屬傳統民主派。

代表民主黨黃碧雲和林卓廷的辯方大律師問，同案另一認罪被告黃之鋒曾在「墨落無悔」聲明書公布後，向區諾軒詢問民主黨的反應，區當時稱沒有問民主黨，也相信他們不會簽聲明，民主黨已表明不會無差別否決財案。區庭上表示屬實，因該黨主席胡志偉告訴過他，沒理由反對興建醫院和學校。

辯方又引述，區諾軒於一篇學術研究香港獨裁化的文章，將黃碧雲及民主黨被歸類為傳統民主派，即較為親中、態度溫和；區同意。

區供稱，與何啟明不算相熟，何所屬民協亦是傳統民主派，並較溫和，區與何一同關注商場被領展私有化。其間，辯方提及發起「三投三不投」運動的吳政亨，區說「我從來沒有視李伯盧（吳政亨的網名）為（初選）組織者的一部分」，吳聞言微笑。區又稱，無政治聯繫的彭卓棋有出席港島協調會議，但沒表明若然當選，就會無差別否決財案。

區不視吳政亨為初選組織者

至於大律師劉偉聰自行抗辯，他稱曾在九西協調會議反映初選的本質「不民主」，會侷限選民的選擇權，區表示記得。劉又指出，區供稱他曾出席第二次協調會議，實情劉並無出席。區承認不排除記憶有錯，並確認和劉只互相知道彼此名字。劉完成盤問後向區表示，「祝你在未來聆訊程序一切順利」。

（初選案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 劉偉聰 吳政亨 彭卓棋 何啟明 林卓廷 黃碧雲 楊雪盈 港區國安法 民主派初選案

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