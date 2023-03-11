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彭卓棋代表：戴耀廷強加目標於初選者 區諾軒稱初心僅協調參選 官：區初心與戴不同

【明報專訊】「35+」初選案昨踏入第23天審訊，控方證人區諾軒接受多名辯方大律師盤問。辯方提出，參加者對初選的理解是爭取立會過半，而戴耀廷將否決財政預算案的目標強加在各人身上。區諾軒在盤問下強調，他的「初心」只是協調民主派參選，由於《港區國安法》當時未立法，他沒有留意否決財案的主張會違法，最終亦沒有鮮明反對戴耀廷的理念。法官陳慶偉一度總結，區舉辦初選的「初心」和戴的不一樣。

區同意「強加目標」說法

認同否決權非港島區初選重點

控方指控重點在於戴耀廷於2020年10月撰文〈真攬炒十步 這是香港宿命〉，提出否決財案、解散立會和制裁中國等「攬炒」步驟。在被告彭卓棋的代表大律師盧敏儀盤問下，區諾軒承認初選文件和提名表格沒有提及上述文章。盧敏儀又問，可否說戴耀廷將有意參選立會的人「帶上船」（took them on board），將否決財案的目標強加於他們身上，惟法官陳慶偉質疑問題冗長。盧稱，否決權從來不是香港島初選參加者討論的重要議題。區諾軒同意說法，指只有戴耀廷在協調會議談及否決財案。

另一被告何啟明參與九龍西初選，其代表大律師阮偉明問到，戴耀廷向各人講述運用否決權，是否以介紹而不是討論的形式。區諾軒稱別人沒有回應，「其實都係一種單向性」。被問及戴的另一篇文章〈立會過半是大殺傷力憲制武器〉，區重申他沒有談論相關主張，亦盡過最大的努力去避免初選的法律風險。

部分被告稱關注選票

無關立會過半

代表被告黃碧雲和林卓廷的大律師沈士文，則關注初選的目標涉及不同界線，其中一個版本是協調民主派出選，以免浪費選票，與立會過半後的事無關。區諾軒形容這個說法是其「初心」，又稱他與戴耀廷有立場差異，戴着重如何運用立會憲制權力，他則負責協調爭取勝算。沈引述初選文件稱，當中9項初選條款「反映你的初心，而不是戴耀廷的初心」，區回應「我能夠講，無違反我初心」。被問到參加者會否理解初選只是關於立會過半，區表示要視乎他們接收的信息。

指持份者對「否決權」現分歧

「感覺到戴脫離參與者睇法」

對於初選協調過程，區諾軒透露各人早期不太關心否決財案，直至2020年5月，部分協調會議出現「風向轉變」，持份者就否決權出現分歧。區稱戴耀廷不斷在報章發文，「甚至令我感覺到脫離咗一啲參與者嘅睇法」。法官李運騰關注，縱觀初選發展，行使否決權是否戴耀廷的一貫主張。區表示並非持續的主張，因戴的文章論述有「演進」（evolvement），例如由提出運用憲制權力的可能，演變成提出特首下台。審訊下周二續。

【案件編號：HCCC 69/22】

（初選案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 區諾軒 戴耀廷 民主派初選案 港區國安法

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