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2023年3月10日星期五
港聞二
主教周守仁下月訪京 回歸後首度 夏志誠同受邀 料見內地宗教事務官方機構
續問區家麟文 控方：提六四易激民憤 鍾沛權：不應詆譭區煽仇
理大案時年17歲學生昨認暴動 官質疑延誤認罪
稱留言用戶「自我舉報」 連登刪「屠龍小隊」帖文
奪命天秤檢驗人曾多次請槍遭釘牌 議員遺屬指停牌兩年太短 發展局另研延長禁精進投標
一勘察顧問承辦所有公院 林哲玄：檢討需否分拆標書
樓宇勘察業缺人 何鉅業：不礙分拆承接
堅尼地城擬臨時填海 海濱長廊封5年 干諾道西駁人工島
「個仔無奶粉」 持刀男涉劫報紙檔千元
牙管會擬擴組 4成員由特首委任 業外影響力增 委任條件不明受關注
法例未涵美牙療程 擬更新「牙醫執業」定義
牙科生須實習方執業 林哲玄：未見數據支持
拖車移走工程車時「偏離路軌」 兩車阻輕鐵半句鐘
彌敦道190號列二級歷史 古諮委員：有建築扮古典
區：五大訴求含糊 言人人殊僅口號 稱初選者「談判攬炒」兩主流 解讀後者「你唔合作，我唔合作」
官：控罪重點無差別否決財案 非僅初選 稱控方或需召百人作供 料審到聖誕
帖文涉煽動戰爭 「獨立黨骨幹」改控國安法
麥肯錫調查：未來3年一成大灣區客減在港消費
中大無創「叮熟」肺瘤全球首例 專治轉移癌細胞 術後兩日內出院
港大參與國際研究 揭基因疾病助治嚴重過敏
醫局高層與夫偷食物案 辯：不能排除分心
律師涉藉醫委身分招生意 投訴人稱無想過打官司
停電食物變壞市民索償 中電：無理纏繞
尊子漫畫
【Emily】兩會完場翌日 兩區搶閘搞座談 楊永杰：「新鮮滾熱辣」較好
【Emily】八成紅的用緊 「大吉利」咪表年底結業
【Emily】楊潤雄華服宣傳花展 網民叫著返工
【Emily】16區關愛隊最快本周申請
【Emily】陳浩濂赴菲開會晤老友 兼推銷綠色金融
【Emily】南昌押招牌傳周日拆 市民聞訊留影
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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主教周守仁下月訪京 回歸後首度 夏志誠同受邀 料見內地宗教事務官方機構
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