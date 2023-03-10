律師涉藉醫委身分招生意 投訴人稱無想過打官司

被告劉慧兒（64歲）所涉的案發日期介乎2017年4月至2018年1月之間。據控方開案陳辭，事主李守義2011年6月做鼻中隔移除手術，2014年患上空鼻症。他翌年向醫委會投訴肇事醫生黃漢威。

稱事前不知律師身分 藉社協介紹

控方昨傳召李守義作供，他稱2017年5月22日首次收到社協幹事彭鴻昌來電，彭表示經「一名律師」知悉李已向醫委會投訴，該律師同時處理另外兩名病人向黃漢威申索的事宜，相信能幫上忙。李遂答應當月26日到該律師任職的事務所會面，「覺得有希望，有人幫我伸張正義」。

李續供稱，事前他不知道該律師的身分，亦不知事務所名稱，直至會面當日在彭鴻昌陪同下，到方氏律師事務所辦公室，才首次接觸被告。李向被告解釋自身情况，指黃漢威只花了一個星期的時間，便決定替他做手術，而被告了解後，認同黃「好衰」，又提醒李申索期僅剩下兩個月。李經考慮決定聘用被告代表他處理申索。審訊今續。

【案件編號：DCCC 515/21】