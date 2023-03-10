醫局高層與夫偷食物案 辯：不能排除分心

【明報專訊】曾出席疫情記者會的醫管局總行政經理莊慧敏，涉與任職骨科醫生的丈夫在超市偷取海膽等逾1600元食物一案，昨在九龍城裁判法院續審。辯方結案陳辭指出，兩名被告起初還「懵盛盛」，經過沉澱及翻看閉路電視後，才知道他們在分心下將未付款貨品帶走，並指當時正為身處內地疫區的孻女而操心。裁判官聽畢陳辭後，將案件押後至4月6日裁決。
昨結案陳辭 押後4．6裁決
被告趙名宇（47歲）及莊慧敏（48歲）否認於去年4月23日在黃埔AEON偷竊總值1632.8元的10件食物。
控方陳辭表示，法庭已裁定兩被告是自願在警署內錄取口供，而且兩人可以及早向保安解釋因為分心或無為意才犯案，惟相關說法直到審訊時才提出。
辯方則指出，案發時杭州市拱墅區內爆發疫症，被告的孻女身在當地，故二人身為父母擔心兒女之情很正常；况且從閉路電視片段可見，兩名被告在自助付款機掃描貨品時無互通眼色，莊主動叫職員協助，以及將所有貨品攤放在枱上等，辯方形容兩人毋須做此「假動作」。
最後辯方稱，雖然控方提出對被告不利的情况，包括他們帶走逾30件貨品中，未付款貨品佔總數近三分之一，以及最貴的3件貨品都是未付款，但是考慮兩名被告行為不鬼祟及沒有即時離開超市，認為法庭不能排除二人可能分心的說法。