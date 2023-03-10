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中大無創「叮熟」肺瘤全球首例 專治轉移癌細胞 術後兩日內出院

【明報專訊】中大醫學院成為全球首間院校運用機械人輔助支氣管鏡、完成以微波消融術治療轉移性的肺腫瘤。研究團隊由去年10月起，已在威爾斯親王醫院為3名病人做機械人輔助支氣管鏡微波消融術，治療6個肺轉移組織，全部病人都沒有失血及併發症，並在手術後兩日內出院。中大醫學院外科學系心胸外科教授吳士衡指出，相關技術仍在臨牀研究階段，目標在全球完成145例，又指技術有望在今年底普及，並應用在原發性肺癌患者上，預計全港每年可治療百多名病人。

吳士衡表示，身體不同部位的惡性腫瘤出現癌細胞轉移時，經常會移至肺部（稱「肺轉移」），而肺轉移出現在癌症晚期階段，患者通常曾經接受手術治療，或正接受化療，而治療衍生的副作用已經對病人生理或心理造成不少負荷。

免連健康組織一併切除

他續稱，以手術切除是肺轉移常規治療方式，但手術會造成創傷，亦可能損害肺部健康組織；相反，運用機械人輔助支氣管鏡微波消融術治療屬無創手術，不會造成傷口，大部分病人手術後亦不會感到痛楚及出血，而且手術毋須切除肺組織，因此不會損害任何健康組織，可為病人保存最多肺部功能。

病人接受機械人輔助支氣管鏡微波消融術前須全身麻醉，醫生會利用導航平台操控支氣管鏡，再將用作消融的導管探頭，準確放進肺轉移組織位置，釋放微波能量「叮熟」癌細胞，手術後一個月，醫生會為病人做電腦掃描，跟進治療效果。

機械人輔助 鏡管探頭準確伸進肺部

吳士衡解釋，由於包括癌細胞在內的活細胞於超過60℃環境下都會壞死，手術原理就像用微波爐加熱食物，將肺轉移組織「叮熟」，目前微波消融術可消融不大於2至2.5厘米的肺轉移組織。

一名完成微波消融術的70歲男病人曾於2020年患上大腸癌，先後做過兩次外科手術，處理阻塞性腸臟腫瘤，以及接受多次化療和電療。不過，醫生在病人接受化療期間，發現他兩邊肺均出現肺轉移，後來確診為腸癌轉移。該名男病人接受微波消融術後至今，沒有失血及出現併發症。

料全港每年可治百多病人

吳士衡預計威院每年約有30至40個病人適合接受這項手術，全港總共每年可治療百多名病人。

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