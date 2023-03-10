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港聞二

麥肯錫調查：未來3年一成大灣區客減在港消費

【明報專訊】本港與內地全面通關約一個月，入境處數據顯示，平均每日有約4.8萬人次內地旅客訪港，相若新冠疫情前2019年每日約12萬客的四成。全球諮詢公司麥肯錫（McKinsey & Company）昨發表調查發現，未來3年約有10%至15%內地旅客表示將減少在港消費，轉到海南或澳門購買奢侈品，或透過「代購」買化妝品和保健品等。麥肯錫分析，結果顯示香港或失去作為購物、金融服務和醫療中心的優勢，建議企業提升服務質素。

指港服務質素落後

倡零售商數碼互動

麥肯錫上月訪問1155名來自大灣區，並有興趣在未來12個月訪港、家庭月入約1.5萬元人民幣的內地旅客，結果發現，85%受訪者表示來港主要為購物和觀光，平均預期消費3.64萬元人民幣，其中約1.78萬元花在奢侈品。不過，約10至15%受訪者稱將減少在港購買奢侈品、化妝品和保健品。

調查又顯示，身體檢查和疫苗接種是大灣區旅客計劃在下次訪港期間接受的首兩項醫療保健服務。金融服務方面，麥肯錫稱受訪者對本港作為金融中心角色意見分歧較大，有受訪者稱本港社會穩定和金融機構信譽明顯改善，但市場監管制度、客戶私隱和安全投資營商環境方面則比3年前無太大進步。

麥肯錫全球董事合伙人兼香港區總經理石煒麟稱，預計香港作為大灣區旅客購物目的地，仍有多項優勢，但鄰近城市迅速趕上，香港在數碼體驗和服務質素等關鍵領域已落後。石又指出，內地遊客愈來愈習慣無縫「全渠道購物體驗」，建議本港零售商透過數碼渠道與旅客互動，提高服務質素。

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