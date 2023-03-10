官：控罪重點無差別否決財案 非僅初選 稱控方或需召百人作供 料審到聖誕

辯方問參選者立場

區：倘無私交難評論

區昨日返回證人台前，法官陳仲衡表明對石書銘的盤問方式感困惑。法官李運騰則稱看不到盤問與受審被告有何關連。石表示，希望爭議舉行初選並非控罪的「非法手段」。李官強調，控方定性的串謀計劃不止是組織初選和取得立會過半，而是進一步促成「無差別」否決預算案，所以並非全部初選參加者均被起訴。

李官又稱，如果石書銘的抗辯方向是初選無違法，或余慧明無意犯法，應直接向區諾軒指出。法官陳慶偉聞言表示，區供稱和余無任何交流，問石「你想他說什麼？你期望他說什麼？」石回應稱希望區講述初選的演變過程，法官陳慶偉聞言指說法過於空洞（too hollow），希望石釐清。

初選案排期90日審訊，預料審至今年8月；李官有份審理的「黎智英案」則排期今年9月開審。李官昨日散庭前關注初選案進度，表示不知道會否延續至12月聖誕節。法官陳仲衡提到，控辯雙方僅就小量「承認事實」達成共識，控方或要額外傳召近100名證人作供。

控方估計，關於區諾軒等4名「從犯證人」的主要證供需時較短，審訊8月將完結。惟不少辯方大律師預料，原定審期只能完成控方案情，又透露林卓廷、黃碧雲、鄒家成和施德來可能自辯。自行抗辯的大律師劉偉聰表示對審期樂觀，「我被捕後每一日都樂觀生活」。法官陳慶偉總結，考慮法庭要聽取證供、法律爭議、結案陳辭和後期的裁決、求情等，估計審訊會延至聖誕節。

（初選案）