彌敦道190號列二級歷史 古諮委員：有建築扮古典

曾參與研究的考城學社創辦人何尚衡認為，當局非但沒有詳細研究建築物，僅依靠民間組織的歷史考究，才重新研究建築物的擬議評級，認為當局觀念陳腐，未有以積極心態建構本港歷史與文化。

學者批保育欠藍圖 評級靠民間考究

彌敦道190號建於1932至1933年，設計受裝飾藝術及新古典主義影響。古蹟辦昨於會上指出，由於彌敦道190號建築物內部曾大規模改動，因此擬議作二級歷史建築。會上除主席外，僅有5名委員對項目表達意見，其中委員楊詠珊指「有的建築看落好古典，但實質係扮古典」，認為是好機會教育公眾「有的東西變了就變了」。主席蘇彰德認為建築物原貌特色不再，而且評級需視乎6項標準，儘管項目具豐富歷史價值，但保持原貌方面稍欠奉。

何尚衡回應，香港多年來無保育藍圖，近乎見步行步，未評級的歷史建築多不勝數，不少已隨地產發展而消失，令城市的歷史輪廓模糊。他又稱，官方機構往往只在建築物有清拆危機而有民間組織關注才稍作回應，本應由評級機構做的歷史考究，部分已由民間組織義務代勞，而且一、二、三級的評級現時屬參考性質，沒法律效力保障建築物不會被業主拆卸重建，並無損害業主的物業擁有權，相關機構卻抱陳腐觀念，非以積極心態與民間共同建構香港的歷史與文化，上述項目正是一例。

他認為古諮會決定將項目擬評為二級，不但與「說好香港故事」背道而馳，而且對這幢在香港歷史、文化甚至旅遊方面均有機會成為獨特、吸引之處的潛力視而不見。