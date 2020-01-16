港聞

港聞二

彌敦道190號列二級歷史 古諮委員：有建築扮古典

【明報專訊】九龍尖沙嘴彌敦道190號洋樓於2018年被評為三級歷史建築，早前有保育組織及歷史學者組成研究團隊提出新資料，爭取為建築物「升格」至一級；古諮會委員對建議有保留，並交評審小組重新審議項目評級。小組最新提出將建築物升格為二級歷史建築，古諮會昨開會討論，並在沒反對的情况下通過擬議作二級歷史建築。

曾參與研究的考城學社創辦人何尚衡認為，當局非但沒有詳細研究建築物，僅依靠民間組織的歷史考究，才重新研究建築物的擬議評級，認為當局觀念陳腐，未有以積極心態建構本港歷史與文化。

學者批保育欠藍圖 評級靠民間考究

彌敦道190號建於1932至1933年，設計受裝飾藝術及新古典主義影響。古蹟辦昨於會上指出，由於彌敦道190號建築物內部曾大規模改動，因此擬議作二級歷史建築。會上除主席外，僅有5名委員對項目表達意見，其中委員楊詠珊指「有的建築看落好古典，但實質係扮古典」，認為是好機會教育公眾「有的東西變了就變了」。主席蘇彰德認為建築物原貌特色不再，而且評級需視乎6項標準，儘管項目具豐富歷史價值，但保持原貌方面稍欠奉。

何尚衡回應，香港多年來無保育藍圖，近乎見步行步，未評級的歷史建築多不勝數，不少已隨地產發展而消失，令城市的歷史輪廓模糊。他又稱，官方機構往往只在建築物有清拆危機而有民間組織關注才稍作回應，本應由評級機構做的歷史考究，部分已由民間組織義務代勞，而且一、二、三級的評級現時屬參考性質，沒法律效力保障建築物不會被業主拆卸重建，並無損害業主的物業擁有權，相關機構卻抱陳腐觀念，非以積極心態與民間共同建構香港的歷史與文化，上述項目正是一例。

他認為古諮會決定將項目擬評為二級，不但與「說好香港故事」背道而馳，而且對這幢在香港歷史、文化甚至旅遊方面均有機會成為獨特、吸引之處的潛力視而不見。

相關字詞﹕古諮會

上 / 下一篇新聞

主教周守仁下月訪京 回歸後首度 夏志誠同受邀 料見內地宗教事務官方機構
主教周守仁下月訪京 回歸後首度 夏志誠同受邀 料見內地宗教事務官方機構
續問區家麟文 控方：提六四易激民憤 鍾沛權：不應詆譭區煽仇
續問區家麟文 控方：提六四易激民憤 鍾沛權：不應詆譭區煽仇
理大案時年17歲學生昨認暴動 官質疑延誤認罪
理大案時年17歲學生昨認暴動 官質疑延誤認罪
稱留言用戶「自我舉報」 連登刪「屠龍小隊」帖文
稱留言用戶「自我舉報」 連登刪「屠龍小隊」帖文
奪命天秤檢驗人曾多次請槍遭釘牌 議員遺屬指停牌兩年太短 發展局另研延長禁精進投標
奪命天秤檢驗人曾多次請槍遭釘牌 議員遺屬指停牌兩年太短 發展局另研延長禁精進投標
一勘察顧問承辦所有公院 林哲玄：檢討需否分拆標書
一勘察顧問承辦所有公院 林哲玄：檢討需否分拆標書
樓宇勘察業缺人 何鉅業：不礙分拆承接
樓宇勘察業缺人 何鉅業：不礙分拆承接
堅尼地城擬臨時填海 海濱長廊封5年 干諾道西駁人工島
堅尼地城擬臨時填海 海濱長廊封5年 干諾道西駁人工島
「個仔無奶粉」 持刀男涉劫報紙檔千元
「個仔無奶粉」 持刀男涉劫報紙檔千元
牙管會擬擴組 4成員由特首委任 業外影響力增 委任條件不明受關注
牙管會擬擴組 4成員由特首委任 業外影響力增 委任條件不明受關注
法例未涵美牙療程 擬更新「牙醫執業」定義
法例未涵美牙療程 擬更新「牙醫執業」定義
牙科生須實習方執業 林哲玄：未見數據支持
牙科生須實習方執業 林哲玄：未見數據支持
拖車移走工程車時「偏離路軌」 兩車阻輕鐵半句鐘
拖車移走工程車時「偏離路軌」 兩車阻輕鐵半句鐘
區：五大訴求含糊 言人人殊僅口號 稱初選者「談判攬炒」兩主流 解讀後者「你唔合作，我唔合作」
區：五大訴求含糊 言人人殊僅口號 稱初選者「談判攬炒」兩主流 解讀後者「你唔合作，我唔合作」
官：控罪重點無差別否決財案 非僅初選 稱控方或需召百人作供 料審到聖誕
官：控罪重點無差別否決財案 非僅初選 稱控方或需召百人作供 料審到聖誕
帖文涉煽動戰爭 「獨立黨骨幹」改控國安法
帖文涉煽動戰爭 「獨立黨骨幹」改控國安法
麥肯錫調查：未來3年一成大灣區客減在港消費
麥肯錫調查：未來3年一成大灣區客減在港消費
中大無創「叮熟」肺瘤全球首例 專治轉移癌細胞 術後兩日內出院
中大無創「叮熟」肺瘤全球首例 專治轉移癌細胞 術後兩日內出院
港大參與國際研究 揭基因疾病助治嚴重過敏
港大參與國際研究 揭基因疾病助治嚴重過敏
醫局高層與夫偷食物案 辯：不能排除分心
醫局高層與夫偷食物案 辯：不能排除分心
律師涉藉醫委身分招生意 投訴人稱無想過打官司
律師涉藉醫委身分招生意 投訴人稱無想過打官司
停電食物變壞市民索償 中電：無理纏繞
停電食物變壞市民索償 中電：無理纏繞
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】兩會完場翌日 兩區搶閘搞座談 楊永杰：「新鮮滾熱辣」較好
【Emily】兩會完場翌日 兩區搶閘搞座談 楊永杰：「新鮮滾熱辣」較好
【Emily】八成紅的用緊 「大吉利」咪表年底結業
【Emily】八成紅的用緊 「大吉利」咪表年底結業
【Emily】楊潤雄華服宣傳花展 網民叫著返工
【Emily】楊潤雄華服宣傳花展 網民叫著返工
【Emily】16區關愛隊最快本周申請
【Emily】16區關愛隊最快本周申請
【Emily】陳浩濂赴菲開會晤老友 兼推銷綠色金融
【Emily】陳浩濂赴菲開會晤老友 兼推銷綠色金融
【Emily】南昌押招牌傳周日拆 市民聞訊留影
【Emily】南昌押招牌傳周日拆 市民聞訊留影