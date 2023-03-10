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拖車移走工程車時「偏離路軌」 兩車阻輕鐵半句鐘

【明報專訊】昨早清晨近6時，港鐵一輛工程車及「公路及路軌兩用拖車」停在輕鐵天瑞站附近路軌，令輕鐵服務受阻約30分鐘，4條輕鐵路線需改道。港鐵解釋，拖車在移走工程車時輔助輪「偏離路軌」。立法會議員張欣宇稱，拖車本用作救援，「但反而走唔到，有少少奇怪」，估計是操作問題，最終影響車務亦屬嚴重。

港鐵表示，事發於凌晨非行車時間，涉事的「公路及路軌兩用拖車」在移走路軌上的輕鐵工程車期間，拖車輔助輪「偏離路軌」，工程人員其後將拖車輔助車輪放回路軌，並將拖車及工程車移離行車線，輕鐵服務在約6時34分回復正常。事故期間，輕鐵705、706、751及761P線改道，港鐵安排免費接駁巴士接載受影響車站的乘客。

輕鐵4線改道 張欣宇：影響嚴重

據張欣宇了解，最先是做日常維修的輕鐵工程車故障，「可能係機械故障、佢自己郁唔到」，由於臨近首班車開出，港鐵安排兩用拖車嘗試將工程車推往側線，惟拖車輔助輪亦鬆脫，最終要由另一載客列車拖走故障的工程車。他稱，如有壞車，多數會推或拉回車廠，估計員工未必熟習在「大彎位」側線上操作，導致事故。他表示，一般日常維修都會「預早少少做好」，就算發生事故亦避免影響行車，惟今次最終仍影響車務，「算係比較嚴重」。

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