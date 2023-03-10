法例未涵美牙療程 擬更新「牙醫執業」定義

非牙醫也可提供服務 存漏洞

根據《牙醫註冊條例》，「以牙醫身分執業」 的定義包括「替人治療、醫治、緩解或防止牙齒或顎部的損害或痛楚」；或「替人施行或企圖施行牙齒或顎部的手術」等。諮詢文件稱，隨着遙距牙科服務、改善外觀的新程序和設備等相繼出現，相關程序及服務或未受現有《條例》的定義有效涵蓋，有機會造成漏洞，驅使非牙科專業人員向公眾提供牙科建議或服務。

美容盛行科技進步 定義半世紀未變

文件指出，《條例》自1950年代開始實施，牙科專業已因應科技進步和執業手法改變而大幅演化。牙管會正就更新「以牙醫身分執業」的定義構思建議供政府考慮，醫衛局表示對更新定義持開放態度，願意參考持分者的意見。

袁海文指出，美牙服務漸趨普遍，據其經驗，相關服務投訴亦有上升趨勢，但現時針對相關服務的法律界線相當模糊，導致消費者一旦出事恐申訴無門，亦因難以控告服務提供者，令阻嚇性極低。袁認同更新「以牙醫身分執業」定義，可確保市民經有專業資格者提供服務，保障消費者權益。

香港牙醫學會會長王志偉稱，曾有消費者因藍光漂牙、在門牙置複合貼片出現問題，惟因服務未有納入《條例》中「以牙醫身分執業」 的定義，而未能申訴；他指出，隨着美牙服務需求不斷上升，憂慮相關爭議增加，故支持調整相關定義，重申市民利益應為最前考慮。他另提到，近年隱形牙套矯齒療程相當受歡迎，惟相關服務屢見投訴，《條例》亦有「灰色地帶」，導致消費者未能追究，建議修例可同時考慮有關議題。