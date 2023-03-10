港聞

港聞二

牙管會擬擴組 4成員由特首委任 業外影響力增 委任條件不明受關注

【明報專訊】港府正就修訂《牙醫註冊條例》的立法建議進行諮詢，當中建議擴大牙管會組成。根據建議文件，屆時非業界提名或推舉的業內人士將增至7席，佔比由原本25%增至39%，包括4名由特首委任的註冊牙醫，以及衛生署牙科顧問醫生等；業外委員佔比亦將從25%增至28%，惟未有列明產生辦法。有業界認同增加業外委員，可避免外界認為牙管會「醫醫相衛」；民主黨前醫療政策發言人袁海文認為，政府話語權過高或影響公眾、業界對牙管會的信心，港府諮詢期間應清楚列明相關條件，以釋公眾疑慮。

明報記者 何珮瑚、張逸羲

【牙醫服務制度檢討．系列二】

業外委員3變5 業界：免醫醫相衛

本報向牙管會查詢對諮詢文件建議的組成有何回應，以及會否憂慮改組將影響專業自主的情况，該會表示將於日內回覆。醫務衛生局諮詢文件指出，為使牙管會能應對新增的法定職能及工作量，擴闊組成的代表性，建議參考牙管會日前提出的方案，將委員人數由12增至18。其中，現時牙管會有一半（6人）委員經香港牙醫學會提名，日後將減至兩人；業外委員則由1人增加至5人（見圖）。

牙醫學會：九成牙醫是會員

不解被削提名比重

袁海文指出，以往牙管會有一半委員經牙醫學會提名，猶如組成「獨立王國」，同意加入業外委員或由不同組織提名「溝淡」牙醫學會勢力。諮詢文件提出將有4名牙醫委員由特首委任，而5名業外委員組成及產生辦法則未有說明，袁認為政府若有過大話語權，或影響公眾及業界信心，一旦落實組成方案，應清清楚楚列明詳細內容。

香港牙醫學會會長王志偉認同牙管會應增加業外委員比例，因可避免外界認為業界有「一言堂」之感，但指業界近九成牙醫均屬牙醫學會會員，形容學會在業界「有一定程度影響力」，不解為何由學會提名的委員佔比從50%大削至約11%。對於諮詢文件建議有3席改由業界直選，且參選人須「擁有不少於10年執業的專業經驗」或曾任牙醫學會理事，王建議可將曾任學會理事改為參選必要條件。

社協：宜包括病人組織機構

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，業外委員宜包括由病人組織、提供非牟利牙科服務的機構，或消委會提名者。對於擬議組成中，有4個議席屬行政長官委任的註冊牙醫，彭形容政府委任「唔係唔好」，「有不同代表性」，認為重點在於委任什麼人。

上 / 下一篇新聞

主教周守仁下月訪京 回歸後首度 夏志誠同受邀 料見內地宗教事務官方機構
主教周守仁下月訪京 回歸後首度 夏志誠同受邀 料見內地宗教事務官方機構
續問區家麟文 控方：提六四易激民憤 鍾沛權：不應詆譭區煽仇
續問區家麟文 控方：提六四易激民憤 鍾沛權：不應詆譭區煽仇
理大案時年17歲學生昨認暴動 官質疑延誤認罪
理大案時年17歲學生昨認暴動 官質疑延誤認罪
稱留言用戶「自我舉報」 連登刪「屠龍小隊」帖文
稱留言用戶「自我舉報」 連登刪「屠龍小隊」帖文
奪命天秤檢驗人曾多次請槍遭釘牌 議員遺屬指停牌兩年太短 發展局另研延長禁精進投標
奪命天秤檢驗人曾多次請槍遭釘牌 議員遺屬指停牌兩年太短 發展局另研延長禁精進投標
一勘察顧問承辦所有公院 林哲玄：檢討需否分拆標書
一勘察顧問承辦所有公院 林哲玄：檢討需否分拆標書
樓宇勘察業缺人 何鉅業：不礙分拆承接
樓宇勘察業缺人 何鉅業：不礙分拆承接
堅尼地城擬臨時填海 海濱長廊封5年 干諾道西駁人工島
堅尼地城擬臨時填海 海濱長廊封5年 干諾道西駁人工島
「個仔無奶粉」 持刀男涉劫報紙檔千元
「個仔無奶粉」 持刀男涉劫報紙檔千元
法例未涵美牙療程 擬更新「牙醫執業」定義
法例未涵美牙療程 擬更新「牙醫執業」定義
牙科生須實習方執業 林哲玄：未見數據支持
牙科生須實習方執業 林哲玄：未見數據支持
拖車移走工程車時「偏離路軌」 兩車阻輕鐵半句鐘
拖車移走工程車時「偏離路軌」 兩車阻輕鐵半句鐘
彌敦道190號列二級歷史 古諮委員：有建築扮古典
彌敦道190號列二級歷史 古諮委員：有建築扮古典
區：五大訴求含糊 言人人殊僅口號 稱初選者「談判攬炒」兩主流 解讀後者「你唔合作，我唔合作」
區：五大訴求含糊 言人人殊僅口號 稱初選者「談判攬炒」兩主流 解讀後者「你唔合作，我唔合作」
官：控罪重點無差別否決財案 非僅初選 稱控方或需召百人作供 料審到聖誕
官：控罪重點無差別否決財案 非僅初選 稱控方或需召百人作供 料審到聖誕
帖文涉煽動戰爭 「獨立黨骨幹」改控國安法
帖文涉煽動戰爭 「獨立黨骨幹」改控國安法
麥肯錫調查：未來3年一成大灣區客減在港消費
麥肯錫調查：未來3年一成大灣區客減在港消費
中大無創「叮熟」肺瘤全球首例 專治轉移癌細胞 術後兩日內出院
中大無創「叮熟」肺瘤全球首例 專治轉移癌細胞 術後兩日內出院
港大參與國際研究 揭基因疾病助治嚴重過敏
港大參與國際研究 揭基因疾病助治嚴重過敏
醫局高層與夫偷食物案 辯：不能排除分心
醫局高層與夫偷食物案 辯：不能排除分心
律師涉藉醫委身分招生意 投訴人稱無想過打官司
律師涉藉醫委身分招生意 投訴人稱無想過打官司
停電食物變壞市民索償 中電：無理纏繞
停電食物變壞市民索償 中電：無理纏繞
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】兩會完場翌日 兩區搶閘搞座談 楊永杰：「新鮮滾熱辣」較好
【Emily】兩會完場翌日 兩區搶閘搞座談 楊永杰：「新鮮滾熱辣」較好
【Emily】八成紅的用緊 「大吉利」咪表年底結業
【Emily】八成紅的用緊 「大吉利」咪表年底結業
【Emily】楊潤雄華服宣傳花展 網民叫著返工
【Emily】楊潤雄華服宣傳花展 網民叫著返工
【Emily】16區關愛隊最快本周申請
【Emily】16區關愛隊最快本周申請
【Emily】陳浩濂赴菲開會晤老友 兼推銷綠色金融
【Emily】陳浩濂赴菲開會晤老友 兼推銷綠色金融
【Emily】南昌押招牌傳周日拆 市民聞訊留影
【Emily】南昌押招牌傳周日拆 市民聞訊留影