牙管會擬擴組 4成員由特首委任 業外影響力增 委任條件不明受關注

明報記者 何珮瑚、張逸羲

【牙醫服務制度檢討．系列二】

業外委員3變5 業界：免醫醫相衛

本報向牙管會查詢對諮詢文件建議的組成有何回應，以及會否憂慮改組將影響專業自主的情况，該會表示將於日內回覆。醫務衛生局諮詢文件指出，為使牙管會能應對新增的法定職能及工作量，擴闊組成的代表性，建議參考牙管會日前提出的方案，將委員人數由12增至18。其中，現時牙管會有一半（6人）委員經香港牙醫學會提名，日後將減至兩人；業外委員則由1人增加至5人（見圖）。

牙醫學會：九成牙醫是會員

不解被削提名比重

袁海文指出，以往牙管會有一半委員經牙醫學會提名，猶如組成「獨立王國」，同意加入業外委員或由不同組織提名「溝淡」牙醫學會勢力。諮詢文件提出將有4名牙醫委員由特首委任，而5名業外委員組成及產生辦法則未有說明，袁認為政府若有過大話語權，或影響公眾及業界信心，一旦落實組成方案，應清清楚楚列明詳細內容。

香港牙醫學會會長王志偉認同牙管會應增加業外委員比例，因可避免外界認為業界有「一言堂」之感，但指業界近九成牙醫均屬牙醫學會會員，形容學會在業界「有一定程度影響力」，不解為何由學會提名的委員佔比從50%大削至約11%。對於諮詢文件建議有3席改由業界直選，且參選人須「擁有不少於10年執業的專業經驗」或曾任牙醫學會理事，王建議可將曾任學會理事改為參選必要條件。

社協：宜包括病人組織機構

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，業外委員宜包括由病人組織、提供非牟利牙科服務的機構，或消委會提名者。對於擬議組成中，有4個議席屬行政長官委任的註冊牙醫，彭形容政府委任「唔係唔好」，「有不同代表性」，認為重點在於委任什麼人。