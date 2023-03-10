樓宇勘察業缺人 何鉅業：不礙分拆承接

何鉅業認同行內人手短缺，但不認為會影響有否其他顧問公司承接醫管局合約。他稱醫管局今次向富士達批出的合約期長達30多個月，屬合理時間勘察該局逾百幢樓宇，惟若日後局方招標有困難，可考慮分多份合約招標。

何又稱，醫管局內部有不少技術人員，現時較常處理管理工作，建議短期內可安排他們與顧問公司一同勘察，當場釐定風險、安排次序，並即時核對初步結果有否問題，如樓宇結構有問題亦可立即安排跟進。

更衣室石屎爆裂 伊院：維修工程

醫管局前日稱將於未來一個月按風險檢查設施。與此同時，伊利沙伯醫院一樓男更衣室天花昨日發現有石屎爆裂，部分位置鋼筋外露。伊院發言人其後證實是維修工程，前日（8日）巡查時發現天花有潛在風險，工程人員要鑿開天花維修，有關位置並非臨牀區域，工程部門認為無結構問題，為安全起見已圍封有關位置，料一兩日內完成維修。