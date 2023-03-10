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一勘察顧問承辦所有公院 林哲玄：檢討需否分拆標書

【明報專訊】公立醫院近日接連被揭石屎剝落，醫管局昨日回覆本報查詢時確認，除了43間公立醫院，7個聯網所有設施包括診所，均由同一樓宇勘察顧問承辦。立法會醫衛界議員林哲玄質疑，現時投標如達最低服務要求即價低者得，而醫管局監管權責不清不楚，需檢討是否要分拆標書。醫管局大會前成員、資深屋宇測量師林濬關注，局方過於側重重建舊醫院，日常維修保養工夫未必充足。有熟悉醫管局運作人士認同不少醫院正重建，樓宇新舊交替之際風險最高，容易忽略原有建築維修保養。

富士達：全力協助檢討委會跟進

醫管局樓宇勘察顧問「富士達建築及工程顧問」昨日回覆稱，對青山醫院和葵涌醫院事件深感關注，將全力協助醫管局檢討委員會共同跟進。醫管局回覆稱，有關項目由一份合約涵蓋7個聯網，合約期為2021年2月至今年11月，承辦商須於期內完成所有醫管局設施勘察，包括檢查內部混凝土結構和構建、外牆和構建、假天花等，並提交報告，如發現樓宇結構問題，醫院將安排維修。局方續稱，鑑於個別合約涉具體運作及商業資料，不便公開。

過去10年維修保養開支增逾倍

翻查醫管局年報，過去10年間維修及保養開支增逾一倍，由2012/13年度13.8億元升至2021/22年度28.9億元；政府另於2013年撥出130億元予該局未來10年小型工程，其中60億元留作翻新設施。曾任醫管局大會成員的林濬認為，醫管局過於側重重建舊院，憂慮現時局方逾百幢建築物，部分樓齡達50至60年，維修保養量龐大，且日後每建多一間醫院，維修保養範圍便隨之增加，需重視如何應付需求。

消息：醫局重視重建 或忽略日常保養

有熟悉醫管局運作的消息人士稱，醫管局設施逐漸老化，維修保養費用增加是無可避免，亦認為局方視重建醫院為出路，惟憂慮現時不少重建計劃尚未完成，如葵涌醫院「有些（大樓）拆緊，有些未開始拆」，樓宇新舊交替之際或令局方忽略舊設施保養。

至於批出顧問合約的準則，醫管局昨稱，合約按既定招標程序，邀請政府認可顧問公司投標，過程主要考慮承辦商服務是否符合要求，包括專業資格、項目管理及價格等。

醫管局現設中央投標委員會，負責總部超過150萬元或聯網超過450萬元的採購投標。該消息人士透露，委員會決定應否由總部統一招標時，會考慮是否較各聯網自行招標更具成效、投得服務會否更佳等，局方新設的檢討委員會難以檢討總部投標決定，但可檢視考慮標書時對價錢和服務質素的比重，以及需否加強巡查、按樓齡作風險管理等。

價低者得 林：承辦商沒競爭降質素

身兼「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」委員的林哲玄質疑，現時投標如達最低服務要求便價低者得，醫管局監管權責也不清楚，需要檢視，且承辦商沒有競爭下，服務質素或會降低，也要檢討是否要分拆標書。關注病人權益的社協幹事彭鴻昌認為，醫管局有責任確保設施安全，惟難要求局方每次覆檢，否則起初外判檢查工作便無意思，建議加強突擊抽查，以示阻嚇。

相關字詞﹕彭鴻昌 葵涌醫院 青山醫院 富士達 林濬 林哲玄 醫管局 公立醫院

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