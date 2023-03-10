奪命天秤檢驗人曾多次請槍遭釘牌 議員遺屬指停牌兩年太短 發展局另研延長禁精進投標

明報記者 梁敏琪

周漢裕2012年詐騙罪成囚16月

據了解，周漢裕現時受僱「忠誠公証行有限公司」，負責測試及檢驗安達臣道地盤天秤。翻查法庭案件，周2008至2011年受僱「智能安全顧問公證行」，涉指示下屬代他檢查起重機械，在未有親身檢查下簽發檢驗證明書，2012年被判囚16個月。工程師註冊管理局2014年10月3日發公告，研訊委員會裁定周違紀，處分為書面譴責，以及24個月內不得接納其工程師註冊申請，即停牌期至2016年屆滿。

紀律研訊否 工程師註冊局：未有投訴

周漢裕及另一檢驗安達臣道地盤天秤的潘志財現時是註冊專業工程師，受工程師註冊管理局規管。被問到會否就安達臣道事故作紀律研訊，該局稱未有接獲勞工處、警方轉介或公眾投訴，如接獲投訴，會據註冊條例的紀律程序處理。

田北辰認為，串謀造假並非疏忽，要從嚴處理，相信對工程師而言「牌最緊要」，「（停牌）兩年好似少咗啲，可能第一次5年，衰兩次就應該永世冇得做」，建議如致命意外涉刻意造假，可由法庭取消涉案者專業資格。本身屬工程師的議員張欣宇稱，檢驗證明書造假屬嚴重違規，「咁大膽咁狼」，但永久釘牌形同「由呢行踢出去」，情况罕見，相信管理局聆訊時會考慮事主過往紀錄。

未有人被捕 家屬：鏡騷冇死人都拉咗

死者潘浩鈺的母親批評，「如果係驗收得好，呢啲嘢（事故）唔會發生」，多次違規者屬「害群之馬、死性不改」，「制度、法例有咩用？釘過牌又做番，冇汲取教訓」。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文建議，復牌後要有一段觀察期及抽查，亦應建立違紀資料庫供翻查，確保有前科者「安分守己」，「唔係話觀察期就唔會有事，至少令佢謹慎面對自己專業」。潘母亦質疑，調查結果僅「三兩句講晒」，「（MIRROR）演唱會嗰個冇死人，反而仲拉埋人，係咪明星就大晒？」她希望政府「唔好大細超」，「調查唔到真相，我死都唔眼閉」。

警方指案件由東九龍總區重案組跟進，未有人被捕；屋宇署表示正調查建築工程有否違反《建築物條例》。

勞工處就事件檢控項目總承建商「精進建築有限公司」等7間公司，其中精進被發展局暫停投標至今年12月31日。發展局表示，正向勞工處了解調查報告詳情，掌握進一步資料後，會審視須否根據工務工程投標機制跟進，包括延長精進暫停投標資格的期限、暫停其他涉事公司的投標資格，甚至將涉事公司從相關投標認可名冊除名。

房協表示，其中一間被控公司新科試驗有限公司，去年曾為香港仔石排灣道地盤的天秤杆部分組件做例行測試，天秤至今運作正常；所有涉案公司現時無參與轄下地盤的12個天秤工作，工程招標及甄選會考慮服務提供者過往表現。發展局則稱，工務部門去年9月已巡查轄下31個有天秤的工地，確保操作安全。房委會回應稱，會密切留意案件發展及適時跟進。

勞處：兩巡查未見違規 續突擊查

安達臣道事故至今半年，本港發生至少5宗天秤意外，勞工處稱有關意外尚在調查。處方表示，去年9至10月派員150人突擊巡查157個地盤及345部天秤，特別留意天秤的豎立及支承情况；今年2月再針對天秤機械及操作巡查，涉及天秤地基及安全裝置，包括防撞裝置及系統、不同的天秤部件、安全負荷自動顯示器等，其間職業安全主任會登上天秤駕駛艙測試。處方指出，兩次行動中無發現違規，未來會不定期突擊巡查。