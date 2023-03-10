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理大案時年17歲學生昨認暴動 官質疑延誤認罪

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理工大學，網民號召「圍魏救趙」營救校內示威者，213名示威者在油尖旺多處被捕，被控暴動罪。其中一名案發時17歲的男學生，昨於區域法院承認一項暴動罪。法官陳廣池質疑被告為何拖延至20歲才認罪，若超過21歲便無法索取少年罪犯相關報告。案件押後3月27日求情及判刑，待索取教導所報告，其間被告須還押。

報稱學生的被告鄔梓龍（現年20歲）與另外14人，同被控於2019年11月18日在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

官關注逾21歲不能索院所報告

陳官一度關注，被告至今年初才打算認罪，詢問為何延誤了兩年認罪，而一旦再拖延便可能超過21歲，不能索取大部分少年罪犯適用的院所報告。辯方則稱責任在法律團隊，冀法庭不要怪罪被告，陳官稱辯方團隊應採取對年輕被告最有利的做法。

被告承認的案情指出，有示威者自2019年11月11日佔據理大，其後遭警方包圍，有網民呼籲營救校內示威者，包括在彌敦道至加士居道一帶組成戰線。警方在案發晚9時許到達該區，遭示威者擲汽油彈等雜物，警方則發射催淚彈驅散，並在11時許圍捕示威者，拘捕包括被告在內的213人。被告被截獲時身穿深色衣物，背囊內有黑色面巾和頭套。

【案件編號：DCCC843/20】

（反修例風暴）

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