續問區家麟文 控方：提六四易激民憤 鍾沛權：不應詆譭區煽仇

檢控基礎外增最少9篇區文盤問 鍾稱控方早前着看逾160篇

控方檢控基礎中的17篇文章，有4篇由區家麟撰寫，控方昨續圍繞〈「煽動」作為一種法律武器〉提問，指文中提及內地人自製「銘記八酒六四」酒，被控煽動顛覆國家政權罪，令對六四有深刻感受的港人「都唔使google啲新聞，佢見到就嬲」，質疑文章提及六四、佔中這些「牽動人心」的事件，容易激起市民的憤怒；鍾沛權反駁控方說法「荒謬」，又指不認為文章令市民情緒升溫，讀者或得到認同或共鳴。

控方澄清，文章可提出上述事件，但須列出足夠、正確的事實。鍾沛權反問「點樣叫做足夠呢？」重申評論文章毋須鉅細無遺交代事實和正反意見，若事件獲廣泛討論，文章只需「一句起兩句止」交代，甚至毋須交代背景。

截至昨天，控方在檢控基礎以外，新增至少9篇區家麟的文章。鍾沛權作供時透露，控方早前請他查看逾160篇區的文章，而他可總結文章均有事實根據，亦認為區冒着《國安法》的風險撰文，是出於知識分子的責任感，控方即使判斷其價值觀錯誤，「甚至一路堅持嘅普世價值喺新香港環境底下，要讓路畀國家安全」，亦不應詆譭區的意圖是煽動仇恨。

另外，控方引述立場報道區家麟的facebook帳號在2020年因涉及「辱罵」而遭短暫封鎖。鍾沛權解釋經常有帳號遭受有系統的投訴而被封鎖，而facebook短時間內解封專頁，沒有刪除帖文，若控方推論事件反映區的文章有問題，「即係facebook認為佢冇問題？所以解禁？」

控方提區fb曾遭封鎖 鍾：解禁證冇問題？

控方續問，區前年獲港台通知不能再主持《自由風自由Phone》節目，不明白他為何說原因公眾「心知肚明」。鍾沛權解釋區含蓄地表達事件緣由，控方「只要唔好自欺欺人，都會心知肚明」。審訊今續。

【案件編號：DCCC265/22】